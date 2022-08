Vročina se bo stopnjevala: temperature vse do 38 stopinj Celzija

Po manjši osvežitvi, ki smo je bili deležni v preteklih dneh, se bodo temperature v tem tednu zaradi vročega afriškega zraka znova dvignile, ponekod do 38 stopinj Celzija. Najbolj vroče bo v četrtek in petek, ob koncu tedna pa nas bodo morda spet nekoliko ohladile krajevne plohe in nevihte. Obilnejšega deževja še ni na vidiku, prav tako dolgotrajnejših ohladitev.

Danes in jutri bo ozračje še nestabilno, zato bodo ob spremenljivi kopasti oblačnosti predvsem popoldne in zvečer nastajale kratkotrajne krajevne plohe in nevihte. Za torek Arso napoveduje spremenljivo vreme s popoldanskimi krajevnimi nevihtami. V drugi polovici tedna pa se bo zaradi širjenja toplega afriškega zraka ozračje znova segrelo krepko nad 30 stopinj Celzija. "Najbolj vroča dneva v tem tednu bosta četrtek in petek, ko bodo temperature marsikje presegle 35 stopinj, v najbolj vročih krajih na Goriškem in v Vipavski dolini se bo lahko ogrelo tudi do 38 stopinj Celzija," pravi naš hišni prognostik Rok Nosan.

icon-expand Sušomer, 28. 7. FOTO: Arso

Vročina bo znova nekoliko popustila ob koncu tedna, ko se bo tudi povečala možnost za nastanek krajevnih ploh in neviht, medtem ko obilnejšega deževja, ki bi zajelo vso Slovenijo in končalo sušo, še ni na vidiku. Nosan prav tako v naslednjih dveh tednih ne napoveduje občutnejših in dolgotrajnejših ohladitev. Po podatkih Arsa vodotoki na Primorskem in Notranjskem v zadnjih 30 letih julija še niso imeli tako nizkih vodostajev kot letos. Hudo sušo, najhujšo v zadnjih 30 letih, kot pravijo vremenoslovci, bo najverjetneje prekinilo šele jesensko deževje. Letošnji junij in julij sta se na Primorskem in v osrednji Sloveniji zapisala tudi kot najbolj vroča v zgodovini merjenj pri nas.

Ponekod še vedno razglašena visoka in velika požarna ogroženost naravnega okolja Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju je Uprava RS za zaščito in reševanje z 20. julijem 2022 razglasila zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah Ankaran, Izola, Koper, Piran, Hrpelje-Kozina, Divača, Sežana, Komen, Postojna, Ilirska Bistrica, Pivka, Nova Gorica, Kanal, Brda, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Ajdovščina in Vipava. Na ostalih območjih države pa je z 20. julijem 2022 razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja.

icon-expand Uprava RS za zaščito in reševanje je z 20. julijem 2022 razglasila zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja v obalnih in kraških regijah. FOTO: Arso