V nekaterih delih Slovenije vztraja rekordno dolg vročinski val

Danes je zaradi obrata vetra na vzhodno smer vročina najbolj pritiskala na Primorskem, kjer se je ogrelo vse do 37 stopinj. Drugod so termometri pokazali nekaj stopinj manj kot v preteklih dneh. Precej pa se je povečala tudi vlaga v zraku, zato smo vročino še težje prenašali. Toplotno obremenitev stopnjujejo tudi visoke nočne in jutranje temperature. V Rogaški Slatini so danes že ob 6. uri izmerili 25 stopinj. Še stopinja več je bila zabeležena v Dolenjah pri Ajdovščini in Podnanosu.

Nad Baltikom pa se nahaja ciklonsko območje, ki se pomika vzhodneje, kot še poroča Neurje.si. Fronta sega od Baltskega morja do Alp, zato bi se popoldne lahko, v naši okolici, razvile posamezne nevihte. Predvsem v bližini meje z Avstrijo, kjer bo izrazito vremensko dogajanje. "Proti večeru se lahko na severozahodu ali severu Slovenije prav tako razvije kako krajevno neurje", so še zapisali.

Danes je prevladovalo delno jasno vreme, z nekaj več oblačnosti na severu države, kjer so proti večeru možne krajevne nevihte in močnejši nalivi. Večji del četrtka bo sončen, vroč in soparen. Popoldne bodo nastajali kopasti oblaki, iz katerih se lahko tu in tam spet razvije kakšna ploha ali manjša nevihta.Najbolj vroče bo na Goriškem. Lokalno se bo ogrelo vse do 36 stopinj Celzija.

V petek bo ozračje spet bolj nestabilno. Sprva bo sončno, čez dan pa bo oblačnost počasi naraščala in začele bodo nastajati nevihte, ki se bodo pozno popoldne in zvečer od severa in zahoda širile proti jugu in vzhodu države. Lahko bo nastalo tudi kakšno neurje. V soboto bo sprva oblačno, ponekod bo lahko še padlo nekaj dežja, kasneje pa se bo počasi zjasnilo. Ogrelo se bo do okoli 30 stopinj. Nedelja bo spet bolj vroča, v začetku prihodnjega tedna pa bo vročina začela počasi popuščati.