Vročina zajela Slovenijo: ponekod več kot 32 stopinj

V Biljah pri Novi Gorici so danes izmerili 32 stopinj, prav tako toliko tudi v Tolminu. V Črnomlju in Ljubljani so medtem termometri pokazali 31,5 stopinje Celzija.

Gre za povsem poletne temperature, ki so od povprečja višje za okoli 10 stopinj. Po podatkih Agencije za okolje je sicer majski temperaturni rekord star 17 let. Takrat so v Slapu pri Vipavi izmerili 35 stopinj. Le stopinjo manj, 34 stopinj, pa se je maja v preteklosti že ogrelo tudi na Bizeljskem, v Mariboru in Metliki.

Je pa bil maj v preteklosti tudi že precej hladen. Pred 69 leti so tako na Kredarici izmerili minus 16 stopinj.