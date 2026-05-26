Vročina zajela Slovenijo: ponekod več kot 32 stopinj

V Biljah pri Novi Gorici so danes izmerili 32 stopinj, prav tako toliko tudi v Tolminu. V Črnomlju in Ljubljani so medtem termometri pokazali 31,5 stopinje Celzija.
Gre za povsem poletne temperature, ki so od povprečja višje za okoli 10 stopinj. Po podatkih Agencije za okolje je sicer majski temperaturni rekord star 17 let. Takrat so v Slapu pri Vipavi izmerili 35 stopinj. Le stopinjo manj, 34 stopinj, pa se je maja v preteklosti že ogrelo tudi na Bizeljskem, v Mariboru in Metliki.
Je pa bil maj v preteklosti tudi že precej hladen. Pred 69 leti so tako na Kredarici izmerili minus 16 stopinj.
Že jutri pa nas bo zajela hladna fronta, ki bo prinesla pestro vremensko dogajanje. Sredi dneva in popoldne se bodo v notranjosti države začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Vremenski pogoji bodo omogočali tudi nastanek superceličnih neviht in toče.
Temperature bodo malenkost padle, a lahko že v soboto pričakujemo nove tridesetice.
