Slovenija

Vročina zajela Slovenijo: ponekod več kot 32 stopinj

Ljubljana, 26. 05. 2026 17.44 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
M.S. T.V.
Pasja vročina terja osvežitev

Čeprav smo šele v maju, so današnje temperature že povsem poletne. Najvišje temperature so Arsove vremenske postaje izmerile v Idriji in v Podnanosu, kjer se je ogrelo do 32,5 stopinje Celzija. Stopinjo manj so izmerili tudi v Ljubljani.

V Biljah pri Novi Gorici so danes izmerili 32 stopinj, prav tako toliko tudi v Tolminu. V Črnomlju in Ljubljani so medtem termometri pokazali 31,5 stopinje Celzija.

Gre za povsem poletne temperature, ki so od povprečja višje za okoli 10 stopinj. Po podatkih Agencije za okolje je sicer majski temperaturni rekord star 17 let. Takrat so v Slapu pri Vipavi izmerili 35 stopinj. Le stopinjo manj, 34 stopinj, pa se je maja v preteklosti že ogrelo tudi na Bizeljskem, v Mariboru in Metliki.

Je pa bil maj v preteklosti tudi že precej hladen. Pred 69 leti so tako na Kredarici izmerili minus 16 stopinj.

V sredo popoldne bi lahko nastale tudi supercelične nevihte, zato obstaja nevarnost toče.
FOTO: Bobo

Že jutri pa nas bo zajela hladna fronta, ki bo prinesla pestro vremensko dogajanje. Sredi dneva in popoldne se bodo v notranjosti države začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Vremenski pogoji bodo omogočali tudi nastanek superceličnih neviht in toče.

Temperature bodo malenkost padle, a lahko že v soboto pričakujemo nove tridesetice.

24ur.com Izrazita temperaturna inverzija: na Kredarici topleje kot v Ljubljani
24ur.com Kaže na toplotni rekord: ob 22. uri je bilo v Kopru 28 stopinj Celzija
24ur.com Nenavadno toplo jutro, sončno in vroče tudi v prihodnjih dneh
24ur.com Na Hrvaškem skoraj 40 stopinj Celzija, v Avstriji zaradi taljenja snega naraščajo reke
24ur.com Prvič letos v večjem delu Slovenije nad 20 stopinj Celzija?
24ur.com V Podnanosu in Tolminu 39 stopinj Celzija, v Novi Gorici pa kar 40
24ur.com V Kopru že 26. dan vročinskega vala, v Dubrovniku temperaturni obrat
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Potouceni kramoh
26. 05. 2026 18.55
Če bo danes lepo in vročina , bo še tako do septembra.Vaš pratik.
zof4
26. 05. 2026 18.22
Naslednji teden pa povprečne dnevne temperature okoli 25 stopinj.Naj tako ostane celo poletje ne pa ta nadležna vročina.
Racional-ec
26. 05. 2026 18.19
Ze 500 let je tako…in?
Rde?a pesa in hren
26. 05. 2026 18.16
Ni vprašanje, kakšno bo poletje letos, ampak čez 10 let, čez 20 let... Alis ploh bo poletje? Ali pa bo samo eno samo poletje celo leto.... in homo sapiens se bo lepo počasi cvrl.... kot dolg naravi.
AyrtonS
26. 05. 2026 18.07
Res se ne more razumeti ljudi, nikoli in nikdar ni prav,zdaj je pa že prevroče...jutri nevihte spet ne bo prav ker se bo "ohladilo" na 25 stopinj...res nezaslišano no...SARKAZEM OFF
hersonissos
26. 05. 2026 17.54
Prekmalu, vprašanje kakšno bo poletje?
rok1211
26. 05. 2026 17.54
"Gre za povsem poletne temperature, ki so od povprečja višje za okoli 10 stopinj". Pa kaj je z vami narobe ljudje?
defodil
26. 05. 2026 17.58
Temperature nad 30°C so poletne, običajne temp. za konec maja so pa okrog 20°C:)
