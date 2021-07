Toplotno obremenitev bo stopnjevala sopara, pred nami vsaj dve tropski noči

Do četrtka nas bo zajela huda vročina, potem pa bo ta malo popustila. V četrtek bo vrhunec vročinskega vala, ko se bodo temperature lokalno na vzhodu povzpele tudi do 38 stopinj Celzija. V petek bo nekaj stopinj manj, ob koncu tedna pa okoli 30. Toplotno obremenitev bo še stopnjevala sopara. Posledično se v četrtek in petek temperatura marsikje ponoči ne bo spustila pod 20 stopinj, kar velja predvsem za urbana središča, gričevnat svet in Primorsko, torej nas čakata vsaj dve tropski noči. Ob koncu tedna bo vročina resda popustila, ampak že v prihodnjem tednu bo morda spet bolj pritisnila, opozarja naš hišni prognostik Rok Nosan.

Vročina lahko še posebej prizadene ranljivejše skupine, kot so starejši in otroci. Še posebej ogroženi so bolniki z obolenji, ki vplivajo na uravnavanje toplote v telesu, na mobilnost in sposobnost presojanja (npr. bolniki s srčno žilnimi obolenji in obolenji dihal, diabetiki, bolniki z obolenji ledvic, bolniki z duševnimi motnjami, nepokretni; na uravnavanje toplote vpliva tudi uživanje nekaterih zdravil).

Med ogroženimi so tudi osebe s socialno-ekonomskimi problemi, osebe, ki so dodatno izpostavljene nekaterim dejavnikom iz okolja (onesnaženemu zraku; imajo slabše bivalne pogoje: bivajo v podstrešnih stanovanjih, v slabše prezračenih ali prenatrpanih prostorih, brez naprav za klimatizacijo; delavce, ki delajo na prostem in prebivalce mest).

Kakšne težave povzroča vročina?

Daljše obdobje vročine lahko povzroči različne težave in pregretje telesa. Med težavami NIJZ našteva: kožne izpuščaje, vročinske krče, vročinsko izčrpanost, omedlevico - kratkotrajno izgubo zavesti, vročinsko kap. Težave preprečimo tako, da zmanjšamo obremenitev telesa s toploto. To pomeni, da zmanjšamo izpostavljenost vročini in se umaknemo v senco ali v hladnejše prostore. Omejimo fizično aktivnost na prostem na jutranje in večerne ure. Kot še svetuje NIJZ, v teh dneh uživamo lahko hrano, v manjših obrokih in telesu omogočimo odvajanje toplote s pravilno izbiro oblačil in zadostnim uživanjem tekočin.

Pomagajmo drugim

V takšnih vremenskih razmerah je še posebej pomemben čut za pomoč drugim, saj so nekateri bolj ogoroženi. Nikoli ne puščamo nikogar v zaprtem, parkiranem avtomobilu. V primeru pregretja bolnika umaknemo na hladno (v senco ali hladen prostor). V primeru vročinske kapi takoj pokličemo zdravniško, obolelega ves čas hladimo. Z zdravnikom se posvetujemo tudi, če imamo neobičajne težave, ki ne minejo ali se večajo. Ne pozabimo na zaščito pred soncem. V času njegove največje moči (med 10. in 17. uro) poiščimo senco. Zaščitimo se s sončnimi očali, pokrivalom za glavo, primernimi oblačili ter s širokospektralno zaščitno kremo (z zaščito pred UVA in UVB žarki) s sončnim zaščitnim faktorjem (t.j. SZF oz. angl. SPF) najmanj 30.

V vročini se hrana hitreje pokvari. Bodimo pozorni na varnost hrane, ki jo uživamo in pravilno ravnanje s hrano. Zdravila shranjujemo na primerni temperaturi v skladu z navodili proizvajalca.