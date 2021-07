Bomo letos potolkli rekord najbolj vročega poletja izpred 18 let?

V naše kraje se je vrnila vročina. "Do vključno danes smo imeli v osrednji Sloveniji že 25 dni s temperaturo nad 30 stopinj, kar je nenavadno veliko. V običajnem poletju je takih dni do vključno 26. julija v povprečju le okoli 10, 11," pravi naš hišni prognostik Rok Nosan. In glede na te podatke, pa tudi temperature, ki so pred nami, že lahko govorimo o rekordno vročem juniju in juliju v zgodovini meritev.

Do danes smo junija in julija našteli skupaj že 25 vročih dni. "Pred nami je še najmanj pet vročih dni, tako da lahko že zdaj z veliko gotovostjo rečemo, da bosta junij in julij, vsaj tukaj v osrednjem delu Slovenije, najbolj vroča do zdaj," pravi Nosan. Sloves najbolj vročega poletja v zgodovini meritev še vedno ohranja poletje 2003 s 54. vročimi dnevi, a "letošnje poletje mu zelo diha za ovratnik", dodaja. To pomeni, da bomo, če se bo podobno vroče vreme nadaljevalo tudi avgusta, po 18. letih lahko znova govorili o najbolj vročem poletju v zgodovini meritev. PREBERI ŠE Afriški zrak nam prinaša že tretji letošnji vročinski val Za naslednjih 36 ur so zaradi pregretosti ozračja možna lokalna neurja z močnimi nalivi, sunki vetra in točo. "Največja verjetnost za nastanek močnejših neviht je v zahodnem delu države, lahko pa kakšna močnejša nevihta nastane tudi drugod," pravi Nosan. Letošnji julij bo, kot kaže, tretji najtoplejši v zgodovini meritev. Prvi avgustovski teden pa bodo temperature padle, zabeležili bomo okoli 25 stopinj Celzija. icon-expand