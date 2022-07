Z osnovni napotki lahko preprečimo škodljive vplive vročine

Vročina najbolj prizadene otroke in starejše, bolnike in osebe s socialno-ekonomskimi problemi, kot so brezdomci, socialno izolirani in prebivalci, ki imajo slabši dostop do zdravstvenih ustanov.

Daljše obdobje vročine lahko povzroči različne težave in pregretje telesa, med drugim kožne izpuščaje, vročinske krče in izčrpanost, omedlevico in vročinsko kap. Slednja je najhujša stopnja pregretja in nastopi, ko temperatura telesa preseže 40,5 stopinje Celzija. To je tudi stanje, ki že ogroža življenje. Koža postane rdeča in suha, jezik suh in obložen, pulz in dihanje sta pospešena in plitva. Pride tudi do motenj zavesti, krčev po vsem telesu in kome.

Kako lahko preprečimo težave, ki lahko nastanejo zaradi vročine?

Pri NIJZ zato svetujejo, da zmanjšate izpostavljenost vročini in se umaknete v senco ali v hladnejše prostore. Če je mogoče, omejite fizično aktivnost na prostem na jutranje ali večerne ure. Tekom dneva pa poskrbite za zadosten vnos tekočine.

NIJZ svetuje tudi večjo pozornost pri uživanju hrane, saj se ta v vročini hitro pokvari, na primerni temperaturi je treba shranjevati tudi zdravila.