Vročino bodo ponekod prekinile nevihte, lahko tudi toča

Po večini države so se temperature danes znova povzpele nad 30 stopinj Celzija. Ob 14. uri so po podatkih opazovalnih postaj Agencije za okolje (Arso) najvišjo temperaturo izmerili v Črnomlju (35 stopinj Celzija), Biljah pri Novi Gorici (34 stopinj Celzija), Ljubljani in Novem mestu (33 stopinj Celzija), Celju, Kočevju, Cerkljah ob Krki in Portorožu (32 stopinj Celzija).

Posamezne močnejše nevihte in neurja lahko popoldne in zvečer nastanejo tudi pri nas. Največja verjetnost za nevihte je na Koroškem, kakšna močnejša nevihta lahko nastane tudi drugod, še zlasti na Gorenjskem in Štajerskem. Močnejše nevihte niso povsem izključene tudi na jugovzhodu Slovenije, vendar je možnost za njihov nastanek v tem delu Slovenije precej manjša kot na severu države.

Ob morebitnih krajevnih nevihtah lahko največjo nevarnost predstavljajo močnejši sunki nevihtnega piša in toča. Pojavljajo pa se lahko tudi nalivi, zaradi katerih lahko silovito narastejo in poplavijo posamezni hudourniški vodotoki.

Še bolj pestro nevihtno dogajanje je pričakovati jutri in v četrtek, ko se nam bo od severozahoda približala hladna fronta. V sredo zvečer bodo možne krajevne vročinske nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, najvišje dnevne pa od 31 do 36 stopinj Celzija.

V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Tudi v petek bodo predvsem sredi dneva in popoldne še nastale posamezne plohe in nevihte.