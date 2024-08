Vročino ponekod znova prekinjajo vročinske nevihte: prve že nad Dolenjsko

Po tem ko so v torek zvečer pregreto ozračje ponekod osvežile posamezne nevihte, nebo pa so razsvetlile strele, se danes znova vrača vročina. A tudi tokrat bodo čez dan nastale posamezne lokalne vročinske nevihte, ki bodo verjetnejše nad hribovitimi predeli Slovenije. Ob nevihtah so lokalno možni tudi močnejši nalivi, manjša toča in nevihtni piš. Prve nevihtne celice so se že zjutraj dvignile nad jugovzhodom države.

V torek zvečer je nad Slovenijo nastal manjši nevihtni sistem, ki se je pomikal nad Koroško in Štajersko. Nevihto so spremljali tudi krajevni nalivi in sunki vetra. A še več nevitnega dogajanja po napovedih portala Meteoinfo Slovenija prinaša sreda.

icon-expand FOTO: Jernej Sušec

icon-expand FOTO: Jernej Sušec

icon-expand FOTO: Jernej Sušec



Torkovo neurje nad Velenjem icon-picture-layer-2 1 / 3

Današnji dan bo sicer sončen in vroč. Najvišje dnevne temperature se bodo na jugovzhodu Slovenije in na Goriškem povzpele do okoli 36 stopinj Celzija, drugod se bodo gibale med 32 in 35 stopinjami Celzija. Agencija RS za okolje pa medtem opozarja, da na Primorskem velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Po nižinah bo predvsem sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev, vročina bo najbolj izrazita prav na Primorskem.

Čez dan in popoldan pa bodo ponekod po Sloveniji nastale posamezne lokalne vročinske nevihte. Zjutraj so nevihte že zajele jugovzhod države, nad območjem se je vzpostavilo več nevihtnih celic, ki jih spremljajo močnejši nalivi in sunki vetra.

Radarska slika padavin FOTO: Arso icon-expand