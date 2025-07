Vročino bodo popoldne prekinile nevihte: možni nalivi, močan veter in toča

Medtem ko se bomo dopoldne še vedno "kopali" v soncu, pa se bodo popoldne od severa predvsem v notranjosti države začele pojavljati krajevne nevihte. Te so lahko lokalno tudi močnejše, z nalivi, sunki vetra in točo. Zvečer se bo ozračje od severozahoda umirilo. Pestro vremensko dogajanje in celo poplave lahko zaradi prihoda hladnega vala in 'kolapsa' toplotne kupole pričakujemo v večjem delu Evrope.

Nevihtni oblak FOTO: Shutterstock icon-expand

Danes bo vsaj v prvi polovici dneva spet sončno in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija, kažejo podatki Agencije RS za okolje (Arso). Hladna fronta je od severozahoda dosegla Alpe in bo popoldne nekoliko oslabljena prešla tudi Slovenijo. Pred njo k nam doteka zelo topel in nekoliko bolj vlažen zrak. Fronta nas bo dosegla iz smeri Avstrije, v severni Sloveniji tako lahko pričakujemo krajevne nevihte, ki se bodo preko večjega dela Slovenije pomikale proti Hrvaški. "Vmes bodo možne tudi lokalno močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra in točo," so zapisali na Meteoinfo Slovenija.

Razvoj neviht lahko pričakujemo predvsem v popoldanskem času, gibale pa se bodo v smeri od severa proti jugu. "Na območju, označenem s 1. stopnjo vremenske ogroženosti, obstaja možnost pojavljanja toče, in sicer krajevno. Ob nevihtah bodo pogosti udari strel, spremljal pa jih bo tudi okrepljen in sunkovit veter," pa so zapisali na profilu Neurje.si.

Ozračje se bo zvečer od severozahoda umirilo, nevihtni oblaki pa bodo čez noč razpadli. "Ob morju in v zaledju obale padavin ne pričakujemo," so še dodali na Meteoinfo Slovenija. Sicer pa še vedno velja opozorilo Arsa glede velike požarne ogroženosti naravnega okolja, ki velja za večji del Slovenije.

Danes dopoldne bo vpliv vremena na počutje še po večini ugoden. Sredi dneva in popoldne bo v južni polovici države velika toplotna obremenitev, obremenitev bo naraščala tudi zaradi bližanja hladne fronte. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazala kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost. V soboto bo vpliv vremena večinoma ugoden. Toplotna obremenitev ne bo več tako izrazita.

'Kolaps' toplotne kupole nad osrednjo Evropo

Dolgotrajna toplotna kupola in vročinski val nad večjim delom Evrope se bosta vsaj začasno prekinila s prihodom veliko hladnejše zračne mase. V srednji Evropi se bo verjetno razvila vremenska motnja, ki jo bodo spremljale hude nevihte, toča, poplave ter uničujoči vetrovi, poroča portal SevereWeather. Dramatična sprememba vremena bo sledila daljšem obdobju neobičajno vročega vremena, ki je v zadnjih tednih zaznamovalo večji del celinske Evrope. Hladna zračna masa, ki se je oblikovala nad severnim Atlantikom, se od severa približuje osrednji Evropi. V začetku prihodnjega tedna so napovedane bistveno hladnejše zračne mase, piše portal.

To bo ustvarilo močan kontrast med temperaturami in tlakom med hladnim valom s severa in intenzivnim vročinskim valom, ki na jugu že popušča. Od sobote do torka je posledično v osrednji Evropi verjeten razvoj hudih vremenskih razmer, ponekod pa so možne tudi poplave v začetku prihodnjega tedna.

