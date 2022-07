Vročino znova prekinila neurja, v Zasavju klestila toča

Jutri, ko se bo veter obračal na vzhodno smer, lahko podobno visoke temperature pričakujemo na Goriškem in v Vipavski dolini, drugod bo vročina prehodno nekoliko popustila. A že v nedeljo nam bo spet bolj vroče, najbolj vroč zrak pa se bo nad nami zadrževal v ponedeljek in bo marsikje tudi vrhunec vročinskega vala, napoveduje naš hišni prognostik Rok Nosan.

Danes je bilo najbolj vroče v vzhodni in osrednji Sloveniji, kjer so temperature ob šibkem jugozahodnem vetru marsikje dosegle 35 stopinj Celzija.

V nadaljevanju tedna bo vročina počasi popuščala. Ozračje bo nestabilno, zato bodo spet nastajale nevihte, ki pa bodo najverjetneje znova le krajevnega značaja. Obilnejšega dežja, ki bi končal sušo, medtem še ni na vidiku.

V Ljubljani je danes že 19. dan letos s temperaturo nad 30 stopinj, v Biljah pri Novi Gorici pa trideseti. S tem je že doseženo povprečje za celotno poletje, čeprav sta pred nami še julij in avgust, ki sta običajno še bolj vroča od junija.

Za celotno državo je z današnjim dnem razglašena velika požarna ogroženost. V naravnem okolju je tako poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, zunaj pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v tem času izvajala tudi poostren nadzor, za kršitelje je predvidena globa od 200 do 600 evrov.