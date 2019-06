Vročinski val bo danes dosegel vrhunec. Kakšne so temperature kopalnih voda?

V teh dneh nas spremlja razmeroma sončno in vroče vreme, a za razliko od včeraj, ko se je nad nami zadrževala zelo suha zračna masa, bo danes k nam z jugozahodnikom že dotekal nekoliko bolj vlažen zrak. To se bo odražalo v občasno povečani oblačnosti, ki jo ponekod na zahodu države v jutranjem času spremlja tudi rahel dež.

V nadaljevanju dneva bo večinoma sončno, proti večeru in zvečer pa bo predvsem nad hribi možna kakšna nevihta. Najbolj vroče bo na Dolenjskem, v Beli krajini in osrednji Sloveniji, kjer se bo ogrelo do 35 stopinj Celzija. Le kakšna stopinja manj bo na Štajerskem in Goriškem, drugod po državi bo od 30 do 33 stopinj Celzija.

Kje poiskati osvežitev?

Ob takih temperaturah bo marsikdo osvežitev poiskal v morju. Kljub temu da je temperatura zraka na obali nižja kot na celini, ima slovensko morje že 27 stopinj Celzija. Pri naših južnih sosedih je morje najbolj toplo na Krku, kjer ima 26 stopinj Celzija. Podobno je tudi drugod v Istri in Kvarnerju, manj toplo pa je morje nekoliko južneje, v Dalmaciji. V Zadru njegova temperatura dosega le 22 stopinj Celzija.