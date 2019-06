Vročinski val bo danes dosegel vrhunec, proti večeru nevihte

Smo pred vrhuncem drugega letošnjega vročinskega vala, ki bo marsikje tudi najbolj vroč junijski dan v zgodovini meteoroloških meritev. Ogrelo se bo vse do 38 stopinj Celzija, proti večeru in zvečer pa bodo ozračje predvsem v vzhodni polovici Slovenije ohladile krajevne plohe in nevihte, ki bodo zaradi velike pregretosti ozračja lahko tudi močnejše.

Posebnost tokratnega vročinskega vala je, da je neobičajno toplo tudi v alpskem svetu, saj se najtoplejši zrak k nam ni razširil neposredno iz severne Afrike in Sredozemlja, ampak nas je dosegel iz Francije in Nemčije. Tako so na Kredarici že včeraj zabeležili nov temperaturni rekord za mesec junij. Po podatkih Agencije RS za okolje se je ogrelo do 17,9 stopinje Celzija, prejšnja rekordna znamka iz leta 2012 je bila tako presežena za pol stopinje Celzija.

Naše vršace je ponoči dosegel še toplejši zrak. FOTO: Matjaž Vrtačič

Včeraj je bilo zelo vroče tudi na Primorskem. V Biljah pri Novi Gorici se je ogrelo do 36,5 stopinje Celzija, kar je le pol stopinje manj od postajnega temperaturnega rekorda za mesec junij. Je bil pa rekord presežen na Letališču Portorož, kjer je bilo po podatkih Agencije RS za okolje izmerjenih 35,6 stopinje Celzija. Ponoči se je nad naše kraje razširil še nekoliko toplejši zrak, tako da lahko pričakujemo nove junijske vročinske rekorde. Ker se bo veter obračal na zahodno smer, bomo danes zelo visoke temperature izmerili v večjem delu države. Vročina bo najbolj pritiskala na Goriškem, kjer se bo ogrelo do 38 stopinj Celzija, le stopinja manj bo v osrednji in jugovzhodni Sloveniji, zelo vroče s temperaturami okoli 35 stopinj Celzija pa bo tudi drugod po državi.

Četrtek bo zelo vroč. FOTO: POP TV

Vročina povzroča visoko izhlapevanje. Danes bo izhlapelo tudi več kot 7 litrov vode na kvadratni meter. Na Obali, Goriškem in v Pomurju že prehaja v vodni primanjkljaj. Razmere so podobne letom 2000, 2003, 2006, 2014 in 2017. Na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja. —ARSO vreme

Kakšni so dosedanji junijski rekordi? Tako huda vročina v juniju je zelo nenavadna, saj običajno najvišje temperature pri nas beležimo v drugi polovici julija ali prvi polovici avgusta. Po podatkih Agencije RS za okolje smo po nižinah junija v preteklosti večkrat izmerili temperaturo nad 33 stopinj Celzija, le redko pa nad 35 stopinj Celzija. V zadnjih 70 letih je bila najvišja temperatura izmerjena 22. junija 2000 v Metliki, ko je bilo 37,5 stopinje Celzija. Le pol stopinje manj smo izmerili 12. oziroma 13. junija 2003 v Biljah pri Novi Gorici in na Slapu pri Vipavi ter 30. junija 1950 v Murski Soboti. Na glavni ljubljanski meteorološki postaji je junijski rekord 35,6 stopinje Celzija, izmerjen 11. junija 2003. Glede na napoved lahko danes poleg lokalnih pričakujemo tudi rušenje slovenskega junijskega temperaturnega rekorda. Proti večeru in zvečer možne krajevno močnejše nevihte Ozračje bo proti večeru in zvečer hitro ohladila hladna fronta, ki nas bo dosegla od severa ter predvsem vzhodni in osrednji Sloveniji prinesla krajevne padavine. Ob nevihtah se lahko pojavijo nalivi, močnejši sunki vetra in toča. Ti pojavi bodo najverjetnejši na Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju, kasneje pa tudi na Dolenjskem in v Beli krajini. V noči na petek se bodo še pojavljale krajevne padavine, do petkovega jutra pa se bo v večjem delu države delno zjasnilo. Sledi sončen dan s precej nižjimi temperaturami, ki v večjem delu države ne bodo presegle 30 stopinj Celzija. Izjema je le Primorska, kjer jih bo tudi jutri blizu 35. Podobno bo tudi ob koncu tedna, v ponedeljek pa bo vročina tudi v notranjosti države spet nekoliko bolj pritisnila.

Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV

Kakšna je uradna definicija vročinskega vala? Z večernim prehodom hladne fronte se bo tako končal že drugi letošnji vročinski val, kar je za junij zelo nenavadno. Do vključno leta 1995 so bili junijski vročinski valovi pri nas zelo redki, v Novem mestu so celo povsem izostali. Po tem letu pa se je situacija precej spremenila, saj je le nekaj junijev minilo brez njih. Kdaj pa sploh govorimo o vročinskem valu? Enotne definicije ni, za kar so krive predvsem različne klimatske značilnosti po svetu. Pri nas vročinski val utemeljujemo s povprečnimi temperaturami zraka. Ta mora vsaj tri dni zapored presegati mejno vrednost, ki je določena na podnebno območje. Za osrednjo, vzhodno Slovenijo je meja 24 stopinj, za Gorenjsko, Notranjsko ter dvignjen svet Štajerske in Dolenjske 22 stopinj, za Primorsko pa 25 stopinj Celzija.

Enotne definicije vročinskega vala ni. FOTO: Thinkstock