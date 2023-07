Vročinski val bo dosegel vrhunec, popoldne možna krajevna neurja

Severna polovica celine bo podobno kot v preteklem tudi v tem tednu preplavljena z občutno hladnejšo zračno maso. Meja med zelo vročim in hladnejšim zrakom bo večji del tedna valovila ravno v bližini naših krajev, zato je v prihodnjih dneh spet pričakovati nastanek krajevnih neviht, ki lahko ob veliki nestabilnosti ozračja in močnem vetru v višinah žal spet prerastejo v silovita neurja.

Smo na vrhuncu že tretjega letošnjega vročinskega vala. Toplotna obremenitev je čez dan izredna, še dodatno pa jo stopnjujejo visoke nočne temperature in vlaga. Vseeno pa so razmere pri nas veliko bolj "znosne", kot na jugu Evrope, kjer v teh dneh beležijo tudi več kot 40, lokalno celo več kot 45 stopinj Celzija. V prihodnjih dneh se bo ekstremno vroče vreme na jugu Evrope nadaljevalo, vročina pri nas pa bo počasi popuščala. Ob tem se bodo spet začele pojavljati nevihte.

Posamezne nevihte so na severu Slovenije možne tudi ponoči, do jutri zjutraj pa se bo ozračje povsod umirilo.

Večji del ponedeljka bo še sončen in vroč. Najbolj vroče bo na jugovzhodu Slovenije, kjer se lahko temperature dvignejo vse do 37 stopinj Celzija. Le kakšna stopinja manj bo v Ljubljani z okolico, drugod bodo termometri pokazali od 31 do 34 stopinj Celzija. Popoldne bodo v Avstriji začele nastajati nevihte, ki bodo ob višinskem severozahodniku proti večeru dosegle tudi Slovenijo. Ob veliki pregretosti ozračja se lahko predvsem na Štajerskem in Koroškem razvije tudi kakšno neurje.

Ob veliki pregretosti ozračja so predvsem na severu in severovzhodu države mogoča krajevna neurja z močnimi sunki vetra, nalivi in točo.

Torek bo sprva povsod sončen, vroč in soparen. Na jugu Slovenije bo sončno vreme vztrajalo do večera, drugod se bo oblačnost popoldne nekoliko povečala. Na severu Slovenije bodo spet začele nastajati nevihte, ki lahko zvečer in v prvem delu noči na sredo preidejo večji del države.

Po kratkotrajnem premoru lahko v sredo čez dan ponovno pričakujemo nastanek neviht. Zelo verjetna so tudi krajevna neurja, ob katerih bodo glavno nevarnost predstavljali močni sunki vetra, pojavljali pa bodo tudi nalivi s točo. Nevihte bodo, kot vse kaže, naše spremljevalke tudi v drugi polovici tedna, šele v nedeljo naj bi se ozračje umirilo.

Prva polovica poletja med najbolj vročimi do zdaj

Meteorološko poletje se je prevesilo že v drugo polovico. Kljub temu da smo se od prve polovice poletja poslovili s soncem in visokimi temperaturami, se zadnji tedni niso preveč izkazali. Zaradi pogostih temperaturnih nihanj smo bili namreč deležni številnih neviht, ki so preraščale v silovita neurja. Po drugi strani pa se na nekaterih območjih, ki so se jih močnejše nevihte v zadnjih tednih večinoma izognile, soočajo s sušo.

Čeprav je bila prva polovica meteorološkega poletja letos z vročino bolj prizanesljiva kot lani in predlani, se zadnjih 6 tednov uvršča med najtoplejše od sredine minulega stoletja. V večjem delu Slovenije smo letos našteli že toliko dni s temperaturo nad 30 stopinj, kot smo jih pred letom 2003 v povprečju beležili v celem poletju skupaj. Po podatkih Agencije RS za okolje smo do danes največ vročih dni zabeležili na Goriškem 23, sledi Obala s 17 vročimi dnevi. V Novem mestu je temperatura 15-krat presegla 30 stopinj, v Ljubljani pa 14-krat. Na Štajerskem in v Prekmurju je bilo medtem 12 vročih dni.