Vročinski val doma: kaj lahko naredite še danes, da bo stanovanje manj pregreto

Pregreto stanovanje ne pomeni le nekaj stopinj več na termometru. Pomeni slabši spanec, težje delo od doma, manj zbranosti in občutek, da prostor tudi ponoči ne zadiha. A dobra novica je, da lahko veliko naredite že danes, brez večjih gradbenih posegov in dolgotrajnih priprav.

Ko vročina najprej udari skozi okna

Pri vročinskem valu je največja napaka ta, da začnemo hladiti šele takrat, ko je stanovanje že razgreto. Veliko učinkoviteje je, da čez dan preprečite neposreden vdor sonca skozi okna, balkonska vrata in steklene površine.

Zastiranje oken poleti FOTO: Arhiv ponudnika

Zatemnite prostor, še preden se razgreje

Zatemnitvene zavese, žaluzije , rolete in okenske zaščitne folije proti soncu lahko pomagajo zmanjšati segrevanje prostora. Posebej uporabne so v prostorih, ki so obrnjeni proti jugu ali zahodu, kjer sonce najmočneje segreva stanovanje v popoldanskih urah. Največ lahko naredite z nekaj preprostimi ukrepi: - čez dan spustite senčila ali zagrnite zavese, - zaprite okna, ko je zunaj bolj vroče kot v prostoru, - zaščitite velika stekla in balkonska vrata, - najbolj izpostavljena okna dodatno zaščitite s folijami, - balkon ali teraso zasenčite, še preden se površine pregrejejo. Če imate balkon, teraso ali atrij, so dobra rešitev tudi senčniki. Bauhaus senčniki zaščitijo zunanji prostor pred neposrednim soncem, hkrati pa zmanjšajo segrevanje površin ob oknih in vratih.

Zrak mora krožiti, ne stati

Ko je v stanovanju vroče, so ventilatorji ena najhitrejših rešitev za občutek svežine. Prostora ne ohladijo na enak način kot klimatska naprava, vendar izboljšajo kroženje zraka in pomagajo, da vročina ni tako težka in stoječa.

Ventilator v stanovanju FOTO: Arhiv ponudnika

Prava izbira za spalnico, pisarno ali dnevno sobo

Za manjše prostore so najbolj praktični namizni ali stoječi ventilatorji. V večjih prostorih so lahko primernejši močnejši modeli ali stropni ventilatorji, ki zrak enakomerneje razporedijo po prostoru. Če stanovanje čez dan zaprete in zasenčite, lahko ventilator zvečer pomaga hitreje premakniti topel zrak in ustvariti prijetnejši občutek. Ventilator je posebej uporaben v prostorih, kjer klimatska naprava ni nameščena, v domači pisarni, kjer vročina hitro vpliva na zbranost, ali v spalnici, kjer želite pred spanjem ustvariti znosnejše razmere.

Ko vročinski val traja več dni zapored

Če se stanovanje ponoči ne ohladi, samo senčenje in prezračevanje pogosto nista dovolj. Takrat pridejo v poštev aktivne rešitve za hlajenje, kot sta prenosna klimatska naprava ali vgrajena klimatska naprava.

Prenosna klimatska naprava za prostore brez vgradnje

V blokih, najemniških stanovanjih ali prostorih, kjer vgradnja klime ni mogoča, je prenosna klimatska naprava zelo praktična rešitev. Uporabite jo lahko tam, kjer jo najbolj potrebujete, v spalnici, dnevni sobi ali prostoru za delo od doma.

Klima v stanovanju FOTO: Arhiv ponudnika

Pred izbiro je dobro preveriti:

- velikost prostora, ki ga želite hladiti, - moč naprave, - glasnost delovanja, - način odvajanja toplega zraka, - možnost premikanja naprave med prostori, - dodatke za boljše tesnjenje okna ali balkonskih vrat. Za boljši učinek so koristna tudi tesnila za okna ali vrata, saj pomagajo omejiti vračanje toplega zraka v prostor.

Klimatska naprava za dolgoročno udobje doma

Če se stanovanje vsako poletje močno pregreva, je klimatska naprava dolgoročno ena najučinkovitejših rešitev. Primerna je za prostore, kjer želite stabilnejšo temperaturo, boljši spanec in manj naporno bivanje v času visokih temperatur. Pri izbiri je pomembno, da se klimatska naprava prilagodi velikosti prostora, razporeditvi stanovanja in načinu uporabe. Za spalnice je pogosto pomembno tiho delovanje, za dnevne prostore pa močnejše hlajenje in preprosto upravljanje.

Noč je najboljši čas, da dom ponovno zadiha

Prezračevanje je koristno, vendar ne sredi najhujše vročine. Če okna odprete opoldne ali popoldne, ko je zunaj bolj vroče kot v prostoru, boste stanovanje dodatno segreli. Bolje je prezračevati zgodaj zjutraj, pozno zvečer ali ponoči, ko so temperature nižje.

Mreže proti mrčesu za odprta okna brez skrbi

Pri nočnem prezračevanju so uporabne tudi mreže in zaščite pred mrčesom . Omogočajo, da okna ostanejo odprta dlje, ne da bi v prostor prihajali komarji, muhe in drug mrčes. To je posebej praktično v spalnicah, otroških sobah in prostorih, kjer želite ponoči spustiti noter hladnejši zrak.

Mreže za okna FOTO: Arhiv ponudnika

Poletna osvežitev se začne tudi zunaj

Vročinski val ne vpliva samo na notranje prostore. Tudi balkon, terasa ali vrt se lahko hitro spremenijo v pregret prostor, kjer je težko preživljati čas. Z nekaj premišljenimi dodatki pa lahko zunanji kotiček postane prijetnejši del poletnega dne. Senčniki, vrtno pohištvo v senci, rastline v večjih loncih in manjši bazeni lahko poskrbijo za osvežitev, posebej če imate otroke ali želite po delu hitro ohladitev na domačem vrtu. Tudi manjši bazen ali zunanja prha lahko po vročem dnevu naredi veliko razliko. Na zunanjem prostoru največ naredijo senca, voda in dobra postavitev. Senčnik naj zaščiti najbolj uporabljan del balkona ali terase, bazen naj bo postavljen na varno in ravno površino, rastline pa lahko pomagajo ustvariti prijetnejši občutek in mehkejši prehod med notranjim in zunanjim prostorom.

Vse za hladnejši dom na enem mestu