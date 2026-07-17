Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
Oglas

Vročinski val doma: kaj lahko naredite še danes, da bo stanovanje manj pregreto

Ljubljana, 17. 07. 2026 12.03 pred 23 dnevi 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
Zastiranje oken poleti

Ko se zunanje temperature dvignejo nad prijetne poletne temperature, se vročina hitro preseli tudi v stanovanje. Spalnica v mansardi, dnevna soba z velikimi okni, blokovsko stanovanje brez klimatske naprave ali domača pisarna, v kateri je popoldne skoraj nemogoče delati. Vročinski val se najprej občuti prav tam, kjer bi moral biti dom najudobnejši.

Pregreto stanovanje ne pomeni le nekaj stopinj več na termometru. Pomeni slabši spanec, težje delo od doma, manj zbranosti in občutek, da prostor tudi ponoči ne zadiha. A dobra novica je, da lahko veliko naredite že danes, brez večjih gradbenih posegov in dolgotrajnih priprav.

Ko vročina najprej udari skozi okna

Pri vročinskem valu je največja napaka ta, da začnemo hladiti šele takrat, ko je stanovanje že razgreto. Veliko učinkoviteje je, da čez dan preprečite neposreden vdor sonca skozi okna, balkonska vrata in steklene površine.

Zastiranje oken poleti
Zastiranje oken poleti
FOTO: Arhiv ponudnika

Zatemnite prostor, še preden se razgreje

Zatemnitvene zavese, žaluzije, rolete in okenske zaščitne folije proti soncu lahko pomagajo zmanjšati segrevanje prostora. Posebej uporabne so v prostorih, ki so obrnjeni proti jugu ali zahodu, kjer sonce najmočneje segreva stanovanje v popoldanskih urah.

Največ lahko naredite z nekaj preprostimi ukrepi:

- čez dan spustite senčila ali zagrnite zavese,

- zaprite okna, ko je zunaj bolj vroče kot v prostoru,

- zaščitite velika stekla in balkonska vrata,

- najbolj izpostavljena okna dodatno zaščitite s folijami,

- balkon ali teraso zasenčite, še preden se površine pregrejejo.

Če imate balkon, teraso ali atrij, so dobra rešitev tudi senčniki. Bauhaus senčniki zaščitijo zunanji prostor pred neposrednim soncem, hkrati pa zmanjšajo segrevanje površin ob oknih in vratih.

Zrak mora krožiti, ne stati

Ko je v stanovanju vroče, so ventilatorji ena najhitrejših rešitev za občutek svežine. Prostora ne ohladijo na enak način kot klimatska naprava, vendar izboljšajo kroženje zraka in pomagajo, da vročina ni tako težka in stoječa.

Ventilator v stanovanju
Ventilator v stanovanju
FOTO: Arhiv ponudnika

Prava izbira za spalnico, pisarno ali dnevno sobo

Za manjše prostore so najbolj praktični namizni ali stoječi ventilatorji. V večjih prostorih so lahko primernejši močnejši modeli ali stropni ventilatorji, ki zrak enakomerneje razporedijo po prostoru. Če stanovanje čez dan zaprete in zasenčite, lahko ventilator zvečer pomaga hitreje premakniti topel zrak in ustvariti prijetnejši občutek.

Ventilator je posebej uporaben v prostorih, kjer klimatska naprava ni nameščena, v domači pisarni, kjer vročina hitro vpliva na zbranost, ali v spalnici, kjer želite pred spanjem ustvariti znosnejše razmere.

Ko vročinski val traja več dni zapored

Če se stanovanje ponoči ne ohladi, samo senčenje in prezračevanje pogosto nista dovolj. Takrat pridejo v poštev aktivne rešitve za hlajenje, kot sta prenosna klimatska naprava ali vgrajena klimatska naprava.

Prenosna klimatska naprava za prostore brez vgradnje

V blokih, najemniških stanovanjih ali prostorih, kjer vgradnja klime ni mogoča, je prenosna klimatska naprava zelo praktična rešitev. Uporabite jo lahko tam, kjer jo najbolj potrebujete, v spalnici, dnevni sobi ali prostoru za delo od doma.

Klima v stanovanju
Klima v stanovanju
FOTO: Arhiv ponudnika

Pred izbiro je dobro preveriti:

- velikost prostora, ki ga želite hladiti,

- moč naprave,

- glasnost delovanja,

- način odvajanja toplega zraka,

- možnost premikanja naprave med prostori,

- dodatke za boljše tesnjenje okna ali balkonskih vrat.

Za boljši učinek so koristna tudi tesnila za okna ali vrata, saj pomagajo omejiti vračanje toplega zraka v prostor.

Klimatska naprava za dolgoročno udobje doma

Če se stanovanje vsako poletje močno pregreva, je klimatska naprava dolgoročno ena najučinkovitejših rešitev. Primerna je za prostore, kjer želite stabilnejšo temperaturo, boljši spanec in manj naporno bivanje v času visokih temperatur.

Pri izbiri je pomembno, da se klimatska naprava prilagodi velikosti prostora, razporeditvi stanovanja in načinu uporabe. Za spalnice je pogosto pomembno tiho delovanje, za dnevne prostore pa močnejše hlajenje in preprosto upravljanje.

Noč je najboljši čas, da dom ponovno zadiha

Prezračevanje je koristno, vendar ne sredi najhujše vročine. Če okna odprete opoldne ali popoldne, ko je zunaj bolj vroče kot v prostoru, boste stanovanje dodatno segreli. Bolje je prezračevati zgodaj zjutraj, pozno zvečer ali ponoči, ko so temperature nižje.

Mreže proti mrčesu za odprta okna brez skrbi

Pri nočnem prezračevanju so uporabne tudi mreže in zaščite pred mrčesom. Omogočajo, da okna ostanejo odprta dlje, ne da bi v prostor prihajali komarji, muhe in drug mrčes. To je posebej praktično v spalnicah, otroških sobah in prostorih, kjer želite ponoči spustiti noter hladnejši zrak.

Mreže za okna
Mreže za okna
FOTO: Arhiv ponudnika

Poletna osvežitev se začne tudi zunaj

Vročinski val ne vpliva samo na notranje prostore. Tudi balkon, terasa ali vrt se lahko hitro spremenijo v pregret prostor, kjer je težko preživljati čas. Z nekaj premišljenimi dodatki pa lahko zunanji kotiček postane prijetnejši del poletnega dne.

Senčniki, vrtno pohištvo v senci, rastline v večjih loncih in manjši bazeni lahko poskrbijo za osvežitev, posebej če imate otroke ali želite po delu hitro ohladitev na domačem vrtu. Tudi manjši bazen ali zunanja prha lahko po vročem dnevu naredi veliko razliko.

Na zunanjem prostoru največ naredijo senca, voda in dobra postavitev. Senčnik naj zaščiti najbolj uporabljan del balkona ali terase, bazen naj bo postavljen na varno in ravno površino, rastline pa lahko pomagajo ustvariti prijetnejši občutek in mehkejši prehod med notranjim in zunanjim prostorom.

Vse za hladnejši dom na enem mestu

Vročinski val je veliko lažje prenašati, če je dom nanj pripravljen. Ni treba, da se vsak poletni dan konča v pregreti spalnici ali neznosno vroči dnevni sobi. S pravo kombinacijo senčil, ventilatorjev, klime, zaščitnih folij, mrež proti mrčesu in rešitev za osvežitev na prostem lahko svoj dom hitro naredite prijetnejši.

Naj bo vaš dom tudi poleti prostor, kjer lažje zadihate, se spočijete in ohladite. Vse na enem mestu, v Bauhausu.

 

Naročnik oglasne vsebine je BAUHAUS d.o.o., k.d.

poletje vročina vročinski val
Dominvrt.si Tega poleti nihče ne želi v svojem domu
Moskisvet.com Kako ohladiti stanovanje brez klimatske naprave?
Dominvrt.si Kako v dom vnesti več udobja in topline?
Dominvrt.si Vročina v stanovanju? Poceni rešitve, ki vam bodo poleti olajšale življenje
24ur.com Letošnje poletje ne boste "švicali"
Dominvrt.si Kako pozimi v svoj dom vnesti več udobja in topline
Dominvrt.si Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Priporoča
  • suzuki vrtiljak 309x513 suzuki
  • suzuki vrtiljak 309x513 vitara
  • suzuki vrtiljak 309x513 evitara1
  • suzuki vrtiljak 309x513 scross
  • suzuki vrtiljak 309x513 evitara2
  • suzuki vrtiljak 309x513 swift
  • suzuki vrtiljak 309x513 garancija
bibaleze
Portal
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Od imunosti do razpoloženja: zakaj je črevesje v središču pozornosti
Od imunosti do razpoloženja: zakaj je črevesje v središču pozornosti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Mislite, da je milijon evrov dovolj za sanjsko stanovanje? Te številke so šokirale Evropo
Mislite, da je milijon evrov dovolj za sanjsko stanovanje? Te številke so šokirale Evropo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Evropsko presenečenje: te države rastejo hitreje od Nemčije, nekatere celo večkrat hitreje
Evropsko presenečenje: te države rastejo hitreje od Nemčije, nekatere celo večkrat hitreje
moskisvet
Portal
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Poljski Hel ni pekel, ampak raj: skriti polotok, kjer slišite valove dveh morij hkrati
Poljski Hel ni pekel, ampak raj: skriti polotok, kjer slišite valove dveh morij hkrati
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
dominvrt
Portal
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Ta pogosta zdravila so lahko smrtonosna za pse in mačke
Ta pogosta zdravila so lahko smrtonosna za pse in mačke
okusno
Portal
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
7 receptov naših bralcev, ki slavijo poletje in tradicijo
7 receptov naših bralcev, ki slavijo poletje in tradicijo
Bolj sočno kot jogurtovo: poletno pecivo, ki vedno uspe
Bolj sočno kot jogurtovo: poletno pecivo, ki vedno uspe
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897