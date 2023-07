Vročinski val je tu, oranžno in rdeče opozorilo pred vročino tudi na Hrvaškem

Do sredine tedna bo sredi dneva in popoldne po nižinah velika toplotna obremenitev, opozarjajo vremenoslovci. Temperature se bodo lahko povzpele vse do 35 stopinj Celzija. Vroče bo tudi na sosednjem Hrvaškem.

Nad zahodno Evropo, severnim Sredozemljem in zahodnim Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. Hladna vremenska fronta poteka preko severne in dela srednje Evrope. V višinah priteka nad naše kraje s severozahodnim vetrom zelo topel in razmeroma suh zrak. Kot kažejo zadnje napovedi, bo vroče vreme z manjšimi nihanji vztrajalo dalj časa. Na vrhuncu vročinskega vala se lahko temperature lokalno dvignejo tudi nad 35 stopinj Celzija, vročino pa bo marsikje spremljala tudi sopara, zato bo toplotna obremenitev še večja, napoveduje naš hišni vremenar Rok Nosan. Agencija RS za okolje je zaradi vročine izdala rumeno opozorilo za večino Slovenije.

Danes bo sončno in vroče. Proti večeru lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. V torek bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija.

icon-expand Kopanje v morju (Izola) FOTO: Bobo

Do sredine tedna visoka toplotna obremenitev Do sredine tedna bo sredi dneva in popoldne po nižinah velika toplotna obremenitev. V sredo se bo nadaljevalo vroče poletno vreme, zapihal bo jugozahodni veter. Zvečer bodo krajevne vročinske nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami.

Opozorila pred vročino na Hrvaškem, četrtek bo prinesel predah od vročine Tudi na sosednjem Hrvaškem, kjer dopustujejo številni Slovenci, bo vročina vedno bolj pritiskala. Vročinski val se bo stopnjeval. Za karlovško in reško županijo je izdano oranžno opozorilo, za ostale dele države pa rumeno. Za torek je oranžno opozorilo izdano za zagrebško, karlovačko, kninsko, splitsko in dubrovniško regijo, za reško pa je zaradi vročine izdano rdečo opozorilo, piše Index.hr. V sredo je oranžno opozorilo za celo državo. V četrtek je za dubrovniško izdano rdečo opozorilo, za splitsko pa oranžno. Živo srebro se bo vzpenjalo do srede, termometri bodo bodo ponekod v Dalmaciji lahko čez dan pokazali vse do 35 stopinj Celzija. Četrtek naj bi prinesel malo predaha od vročine. V sredo bo tako zapihal jugo, ki bo v četrtek prinesel nekaj oblakov, posebej nad severni Jadran, kjer se lahko pojavijo tudi padavine. Lokalno je možnost nastanka neurij.

icon-expand Dubrovnik (fotografija je simbolična) FOTO: Dreamstime