Vročinski val podira rekorde: ne po temperaturah, temveč po dolžini

Čeprav ne beležimo rekordno visokih temperatur, pa je v nekaterih delih Slovenije padel rekord v trajanju vročinskega vala. Rekord so namreč že dosegli v Murski Soboti in v Novem mestu, v prihodnjih dneh pa lahko pade tudi na Primorskem. Čeprav bo vročina v prihodnjih dneh nekoliko popustila, pa bodo namreč temperature nad 30 stopinj Celzija na zahodu vztrajale še vsaj do torka.