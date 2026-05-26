Slovenija

Vročinski val polni urgenco UKC Ljubljana

Ljubljana, 26. 05. 2026 18.43 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
STA L.M.
Obisk ljubljanske urgence

Na internistični urgenci Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana tudi zaradi vročine v zadnjih dneh zaznavajo povečano število urgentnih napotitev bolnikov. Vsem ljudem, predvsem pa kroničnim bolnikom, svetujejo, da poskrbijo za zadostno hidracijo in izogibanje vročini, ko je ta največja, ter naporom, so zapisali na spletni strani.

Kot so zapisali, gre predvsem za povečanje števila onkoloških bolnikov in bolnikov s kroničnimi boleznimi, ki so starejši. Pri slednjih v povezavi z vročino in dehidracijo opažajo resnejše poslabšanje kroničnih internističnih bolezni.

Zaradi povečanega števila urgentnih napotitev je v ponedeljek na internistični urgenci prihajalo do podaljšane obravnave bolnikov, zato so v UKC Ljubljana sprejeli ukrepe za čim hitrejšo kakovostno obravnavo urgentnih bolnikov. Vzpostavili so dodatne začasne kapacitete in zmanjšali nenujne sprejeme. "Vsi bolniki, ki potrebujejo našo pomoč, so tako bili, so in bodo ustrezno obravnavani," so zapisali.

Ljubljanski klinični center
FOTO: Damjan Žibert

Vsem svetujejo, da v času vročine poskrbijo za zadostno hidracijo ter izogibanje vročini in naporom.

Ob tem zaradi morebitne podaljšane obravnave bolnike prosijo za razumevanje. "Vlagamo vse kadrovske in organizacijske napore, da zagotovimo čim bolj tekočo, varno in kakovostno oskrbo vsem bolnikom, ki potrebujejo obravnavo v UKC Ljubljana," so še zapisali na spletni strani.

KOMENTARJI1

devote
26. 05. 2026 20.07
Upam da bo ta vlada prepoznala določene poklice kot deficitarne. In zdr. nega je zagotovo eden izmed njih. Ko je nek poklic prepoznan kot deficitaren sledijo davcne olajsave zaposlenim. Uvedena bi morala biti tudi beneficirana doba zaradi nocnega dela.
bibaleze
