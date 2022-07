Vročinski val se bo končal s krajevnimi nevihtami, možna tudi neurja

Ponedeljek nam prinaša še drugi višek prvega letošnjega vročinskega vala. Temperature bodo popoldne marsikje dosegle in ponekod tudi presegle 35 stopinj Celzija. A hkrati se nam od severozahoda že približuje hladna fronta, kar nam ob veliki pregretosti ozračja obeta pestro vremensko dogajanje. Tako lahko pozno popoldne, zvečer in v noči na torek pričakujemo nastanek krajevnih neviht, možna bodo tudi neurja, ob katerih bodo glavno nevarnost predstavljali močni sunki vetra in nalivi, lahko se pojavi tudi toča. S prehodom fronte se bomo od hude vročine za nekaj časa poslovili. V nadaljevanju tedna temperature v večjem delu Slovenije ne bodo presegle 30 stopinj Celzija.

Temperatura je v vseh mesecih, z izjemo aprila, presegla dolgoletno povprečje, pri tem pa sta še posebej izstopala maj in junij, ki sta se na ravni Slovenije uvrstila med tri najtoplejše od začetka meritev, na ravni Evrope pa se je prvi mesec meteorološkega poletja zavihtel celo na sam vrh. Vroče vreme zaznamuje tudi prve dneve julija. Po temperaturno nekoliko znosnejši soboti je v nedeljo živo srebro marsikje spet seglo nad 30 stopinj, še nekoliko bolj vroč zrak pa se bo nad nami zadrževal danes, ko bomo izmerili tudi najvišje temperature v tem tednu. V večjem delu Slovenije se bo ogrelo do 35, na Goriškem in v Vipavski dolini pa lahko tudi do 37 ali lokalno celo do 38 stopinj Celzija.

icon-expand Zadnji dan vročinskega vala bo nevihtno pester FOTO: Pixabay

Dopoldne bo povsod sončno, popoldne pa bomo že čutili vpliv hladne fronte, ki se nam bliža od severozahoda, zato bo oblačnost naraščala. Proti večeru bo hladna fronta dosegla Alpe in takrat bodo na severu Slovenije začele nastajati nevihte, zaradi velike pregretosti ozračja se bo lahko razvilo tudi kakšno neurje s točo. Ponekod bo prehodno zapihal okrepljen veter severnih smeri. Pestro dogajanje s krajevnimi nevihtami nas čaka tudi ponoči, ko bo možen nastanek večjih nevihtnih sistemov ali linij, ki se bodo čez Slovenijo pomikali od zahoda proti vzhodu. Glavno nevarnost bodo ob tem predstavljali močnejši nalivi in sunki vetra, še vedno se bo lahko pojavila tudi toča, ki pa ne bo dosegala večjih dimenzij. Nevihte bodo v drugi polovici noči prešle večji del države, a bo količina padavin podobno kot ob prehodih front v preteklih tednih tudi tokrat zelo raznolika. Ponekod bo dežja le za vzorec, spet drugje pa toliko, da bo lahko povzročalo nevšečnosti in škodo. Najmočnejši krajevni nalivi bodo ponoči najverjetneje nastajali v severnem delu države, kakšna močnejša nevihta pa se bo lahko razvila tudi v krajih južno od Ljubljane. V nadaljevanju tedna se bo od severozahoda proti jugu celine v valovih spuščal hladnejši zrak. Ozračje bo zato še naprej nestabilno, tako da lahko tudi v prihodnjih dneh pričakujemo nastanek krajevnih ploh in neviht. Te bodo pogostejše jutri popoldne in nato znova v četrtek čez dan, kljub menjavi zračne pa mraza ne bo. Na Primorskem bodo temperature še vedno presegale 30 stopinj, drugod pa bodo termometri kazali okoli 28 stopinj Celzija.

icon-expand Vremenska napoved FOTO: 24ur.com

Ob koncu tedna se bo možnost za plohe in nevihte zmanjšala. Pričakujemo lahko več sonca, popoldanske temperature pa se bodo gibale malo nad 25 stopinjami Celzija. Podobne temperature bodo nad nami vztrajale tudi v prvi polovici prihodnjega tedna, nato pa bi se lahko vročina spet stopnjevala. Rekorden začetek poletja Prvi letošnji vročinski val si bomo zapomnili tako po izmerjenih temperaturah kot tudi po njegovi vztrajnosti. Marsikje smo letos našteli že toliko vročih dni, kot jih običajno beležimo v celem poletju skupaj. V Ljubljani se bo danes že 22. dan v letošnjem letu ogrelo nad 30 stopinj, na Goriškem pa se bo to zgodilo 33-krat, kar je največ v zgodovini meteoroloških meritev. V do zdaj najbolj vročem poletju iz leta 2003 je bilo do četrtega julija 27 vročih dni.