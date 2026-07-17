Vročinski val se bo poslovil z močnim vetrom in točo

Že zjutraj je nevihta linija dosegla zahod države, dopoldne bo deževalo še v južni Sloveniji. Zapihalo bo, sunki vetra bodo večinoma dosegali hitrosti okoli 50 km/h. Na Ratitovcu so na Arsu med 10.00 in 10.30 izmerili sunek vetra s hitrostjo 97 km/h.
"Vremensko dogajanje se s tem še ne bo končalo, čeprav bo po prehodu tega nevihtnega sistema sledilo nekaj ur zatišja. Sredi dneva se bo v sosednji Avstriji predvidoma razvilo novo območje neviht, ki se bo popoldne pomaknilo proti Sloveniji," napovedujejo vremenoslovci, ki opozarjajo, da bo največja verjetnost krajevnih neurij na severovzhodu države, kjer danes velja oranžno opozorilo.
"Poleg nalivov ob nevihtah pričakujemo tudi močne sunke vetra in točo. Močnejše nevihte niso izključene niti drugod po Sloveniji," za posodobljene podatke spremljajte napovedi, uradna opozorila in radarsko sliko padavin, dodajajo.
Nad 30 stopinj Celzija ne bo šlo
"Zaradi vpliva hladne fronte se bo v soboto v večjem delu države že nekoliko osvežilo. Ohladitev bo ob nadaljnjem dotoku hladnega zraka od severa še izrazitejša proti sredini prihodnjega tedna. Od torka, 21. julija, do petka, 24. julija, bodo jutranje temperature v notranjosti Slovenije večinoma pod 15 stopinj Celzija, najvišja dnevna pa pod 25 stopinj Celzija. Nekoliko topleje bo na Primorskem, vendar tudi tam temperature večinoma ne bodo dosegle 30 stopinj Celzija," so še zapisali na Arsu.
"Med soboto in ponedeljkom bodo krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte, razmeroma pogoste. V treh dneh bo v večjem delu Slovenije predvidoma padlo od 20 do 40 mm dežja. Manj padavin bo na Primorskem, večinoma od 5 do 15 mm."
V dneh pred zadnjim julijskim vikendom bo temperatura naraščala, a napoved je še precej negotova, opozarjajo na Arsu.
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