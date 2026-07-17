Vročinski val se bo poslovil z močnim vetrom in točo

Že zjutraj je nevihta linija dosegla zahod države, dopoldne bo deževalo še v južni Sloveniji. Zapihalo bo, sunki vetra bodo večinoma dosegali hitrosti okoli 50 km/h. Na Ratitovcu so na Arsu med 10.00 in 10.30 izmerili sunek vetra s hitrostjo 97 km/h.

"Vremensko dogajanje se s tem še ne bo končalo, čeprav bo po prehodu tega nevihtnega sistema sledilo nekaj ur zatišja. Sredi dneva se bo v sosednji Avstriji predvidoma razvilo novo območje neviht, ki se bo popoldne pomaknilo proti Sloveniji," napovedujejo vremenoslovci, ki opozarjajo, da bo največja verjetnost krajevnih neurij na severovzhodu države, kjer danes velja oranžno opozorilo.