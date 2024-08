Vročinski val se bo poslovil z nevihtami, lahko prinesejo močan veter, nalive in točo

Danes bo v večjem delu Slovenije še prevladovalo sončno in vroče vreme. A ozračje bo zaradi manjše višinske ohladitve in dotoka bolj vlažnega zraka nestabilno. Posledično bodo čez dan nastale krajevne nevihte, ki lahko na manjša območja prinesejo močnejše sunke vetra, nalive in točo.

Krajevne nevihte se bodo nadaljevale v noč, ko se bo najburnejše dogajanje preselilo nad morje. Izrazita sprememba vremena bo jutri zajela celotno območje Jadrana, kjer lahko nastanejo močna neurja. Pestro vremensko dogajanje se bo nadaljevalo tudi pri nas.

V noči na ponedeljek ter v ponedeljek čez dan bodo predvsem na jugovzhodu Slovenije dolgotrajni in močni nalivi, pa pravijo na Arsu, kjer ob tem izpostavljajo, da je na Primorskem razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.