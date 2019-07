Vročinski val v Evropi se stopnjuje: Nizozemci razbeljene ulice hladijo s soljo

Evropo je zajel peklenski objem, vročinski rekordi padajo eden za drugim. V Belgiji in na Nizozemskem so meteorologi tako zabeležili rekordno visoke temperature, medtem ko nov vročinski val v zahodni Evropi povzroča težave v prometu in sproža varnostna opozorila. V Sloveniji se je živo srebro v Ljubljani in Novi Gorici povzeplo na 35 stopinj Celzija.

Na Nizozemskem so v bližini mesta Tilburg zabeležili 39,1 stopinj Celzija. Številka je presegla rekord 38,6 stopinje Celzija iz avgusta 1944. V Belgiji se je živo srebro ustavilo na 38,9 stopinjah Celzija. S tem je bil tudi v Belgiji presežem prejšnji rekord iz leta 1947, ko so izmerili 38,8 stopinj Celzija.

. V Belgiji so zaradi pričakovane štiridesetice razglasili najvišji rdeči vremenski alarm, na Nizozemskem pa so aktivirali tako imenovani nacionalni vročinski načrt. FOTO: AP

Nizozemski kraljevi meteorološki inštitut je razglasil oranžen alarm zaradi visokih temperatur, ki jih pričakujejo do petka. V nizozemskem mestu Gent, ki prav te dni gosti enega najpomembnejših festivalov, so tako postavili dodatne senčnike, na trgu pa dodatne vodne škropilce. Na vročino se pripravljajo tudi lokali. Zanimivega pristopa hlajenja razbeljenega asfalta so se lotili na drugem koncu Nizozemske, v mestu Arnhem ceste posipavajo kar s soljo, ki naj bi asfalt hladila.

Evropo je zajel peklenski objem, vročinski rekordi padajo eden za drugim. FOTO: AP

Med hudo vročino se je pokvaril tudi vlak Eurostar na poti v London, zaradi česar je pri belgijskem mestu Hall okoli dve uri ostalo ujetih 600 potnikov. Del vlaka je bil zaradi izpada elektrike v tunelu, del pa na žgočem soncu. Potnike so nato prepeljali nazaj v Bruselj. Eurostar je svetoval ljudem, naj se danes ne podajajo na pot. Motene so bile tudi železniške povezave med Brusljem in Parizom.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V Londonu sicer policija išče tri pogrešane ljudi, ki so plavali v Temzi. V Nemčiji pa so se od torka utopili trije ljudje.

Najbolj ekstremna vročina se bo širila iz srednje in severne Francije v Belgijo, na Nizozemsko in v zahodno Nemčijo, napoveduje AccuWeather, ki dodaja, da so možni novi temperaturni rekordi tudi v Nemčiji in Luksemburgu. FOTO: AP

Vremenoslovci napovedujejo, da se bo vročina še stopnjevala A to je šele uvod v še bolj vroče dni. V Veliki Britaniji naj bi se termometri dvignili vse do 39 stopinj Celzija. V Belgiji so zaradi pričakovane štiridesetice razglasili najvišji rdeči vremenski alarm, na Nizozemskem pa so aktivirali tako imenovani nacionalni vročinski načrt.

Najbolj ekstremna vročina se bo širila iz srednje in severne Francije v Belgijo, na Nizozemsko in v zahodno Nemčijo. FOTO: AP