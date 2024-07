Evropa v primežu vročine, v Grčiji se borijo z ognjenimi zublji

Vročinski val se stopnjuje in ne prizanaša ne Evropi, ne Balkanu. Iz Romunije poročajo o ekstremno visokih temperaturah, ki so v prestolnici Bukarešti presegle celo 50 stopinj Celzija. Okoli 40 stopinj Celzija je tudi v Srbiji in Grčiji, kjer že bijejo bitko s požari. O požarih poročajo praktično po vsej državi. Gorijužno predmestje Aten, kjer so prebivalcem dveh bližnjih vasi izdali opozorilo za evakuacijo. Več kot kot 70 gasilcev s 13 letali in helikopterji se bojuje z ognjem, ki je zaprl glavno avtocesto do letališča. Zaradi ognjenih zubljev so obvestilo, naj iz previdnosti zapustijo svoje domove, prejeli tudi na otoku Naksos. Grki se bojijo, da jih čaka dolga sezona požarov, saj se je začela z najbolj vročim junijem doslej.