Vršilka dolžnosti predsednika uprave RTV Slovenije je Natalija Gorščak

Do Martićevega odstopa je prišlo po torkovi izredni seji sveta RTVS, kjer so člani sveta izrekli številne kritike na njegov račun. Martić pa je v odstopni izjavi zapisal, da dlje časa ugotavlja, da obstajajo razhajanja med upravo in nekaterimi člani sveta RTVS. "Čeprav svoje delo izvajam v skladu z zakonom, je po današnji izredni seji sveta RTVS jasno, da med večino svetnikov nimam več zaupanja in da to postaja ovira za delovanje RTVS," je zapisal.