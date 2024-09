Premier Robert Golob in ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel sta osnutek vladne novele zakona o zdravstveni dejavnosti predstavila predstavnikom Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije in obeh zbornic. Predstavniki vseh so po srečanjih povedali, da morajo vsebino še preučiti, nekatere rešitve pa gredo v pravo smer. Ministrica je med drugim sicer dejala, da predlagajo, da zdravniki v javnem zdravstvu ne bi več mogli delati za zasebnika na samoplačniškem trgu.

Po besedah direktorice združenja zdravstvenih zavodov Tatjane Jevševar je novela zakona o zdravstveni dejavnosti izjemno pomembna. "Tudi z naše strani smo zahtevali določene spremembe glede na situacijo, predvsem zagotovitev enakih pogojev dela vseh izvajalcev v javnem sektorju. Mislim, da gredo določene rešitve, ki določajo obseg programa in možnosti zaposlitev, v tej smeri," je dejala. Pred današnjim sestankom osnutka novele niso prejeli, zato ni želela govoriti o njegovi vsebini. Na konkretna novinarska vprašanja o rešitvah pa je odgovorila, da gre za detajle, ki jih ne more komentirati. "Zakon je celovita rešitev, treba je primerjati določbe in šele takrat se bomo odzvali," je dodala.

V združenju so se sicer zavezali, da bodo osnutek preučili in podali pripombe ter konkretne rešitve oziroma spremembe. Javna razprava naj bi bila dolga en mesec, Golob pa je predstavnike združenja na sestanku pozval, naj pripombe pošljejo čim prej. Na vprašanje o prehajanju med javnim in zasebnim zdravstvenim sistemom je Jevševarjeva odgovorila, da prehajanje med zasebniki ni problem, ker ne predstavlja tveganja za javni sektor, saj je teh prehodov "za vzorec in jih regulira trg". V okviru javnega sektorja pa morajo vsebino še preučiti. O vsebini je povedala le, da ni nobene določbe, ki bi se jim zdela nesprejemljiva. V pravo smer pa gredo po besedah Jevševarjeve določbe o obsegu programa in o plačilu po realizaciji, "ki je bilo uveljavljeno doslej in je prinašalo velika tveganja in nesorazmerja".

"Predlagamo, da zdravniki v javnem zdravstvu ne bi več mogli delati za zasebnika na samoplačniškem trgu," je povedala ministrica Valentina Prevolnik Rupel.

Ažmanova: 'Predstavljena vsebina zveni precej pogumno' Osnutek novele zakona sta premier in ministrica kasneje predstavila tudi predstavnikom Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica - Zveza) in Zdravniške zbornice Slovenije. Predsednica Zbornice - Zveze Monika Ažman pa je po sestanku povedala, da so v osnutku novele nakazane nekatere rešitve za ureditev javnega zdravstvenega varstva. Veliko členov se nanaša na ureditev javne zdravstvene mreže, koncesij in podjemnih pogodb, rešitve pa se nanašajo na vse zdravstvene delavce, ne samo na nosilce dejavnosti, torej zdravnike. "Nekatere zadeve so vezane tudi na vodenje zdravstvenih zavodov, kar se nam zdi absolutno smiselno," je poudarila.

Predstavljena vsebina po njenih besedah "zveni precej pogumno", ker bo zagotovo sprožila nekaj nelagodja med posameznimi izvajalci zdravstvene dejavnosti. Opozorila pa je, da mora novela urediti, da bo imel vsak prebivalec Slovenije enake možnosti dostopa do zdravstvenega varstva, "neodvisno od tega, kakšno denarnico in zveze v sistemu ima". Osnutek naj bi prejeli še danes, nanj pa bodo podali pripombe. Med drugim, da želijo več reda na področju vodenja in normiranja storitev. "Želimo si, da bi se določilo, koliko dela mora nekdo opraviti v svojem rednem delovnem času in šele, ko opravi svoje delo, lahko dela tudi drugje," je pojasnila Ažmanova. 'Bodo zdravniki v krajšem času nudili več storitev ali bodo spremembe pomagale ustvariti paralelno zasebno zdravstvo?' Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović je ocenila, da predstavljeni členi in rešitve v noveli v nekaterih segmentih zapolnjujejo vrzeli oziroma področja, ki pravno v zdravstvu niso bila urejena. Pri tem je dodala, da podrobnosti sicer v zbornici ne poznajo in morajo osnutek še prebrati. Kot pomemben segment novele je izpostavila regulacijo odnosa med državnimi izvajalci, občinskimi izvajalci, koncesionarji in zasebniki izvajalci. Na tem področju se po njenih besedah uvajajo predpisi, ki si ga želijo urejati, so pa to lahko tudi predpisi, ki omejujejo pogoje dela in življenja zdravnikov. Meni, da se tu poraja vprašanje, ali bodo predlagane spremembe omogočale, da bodo zdravniki v krajšem času nudili več storitev ali bodo pomagale ustvariti paralelno zasebno zdravstvo. "Tega si v resnici ne želimo," je poudarila.

