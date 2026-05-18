Vrsta za vpis h ginekologinji: 'Po vsej državi imamo isti problem'

Pred Zdravstvenim domom (ZD) Sežana se že od jutra vije vrsta – več sto žensk čaka na vpis oziroma opredelitev k novi ginekologinji. Prejšnja – Mojca Kermaver je s 30. aprilom namreč prenahala z delom v dispanzerju za ženske, kot pojasnjuje strokovna vodja sežanskega zdravstvenega doma Desanka Nešić se je odločila za službo v bolnišnici. Nova ginekologinja Unita Nedeljkov pa je z opredeljevanjem pacientk začela danes.

"Prejšnja ginekologinja je imela opredeljenih okoli 4700 pacientk, podobno število jih bo imela tudi nova zdravnica," pojasnjuje Nešićeva. In čeprav so z vpisom pričeli ob 11. uri, so prve pacientke pred ambulanto čakale že ob 7.00. In tudi v Sežani se ponavlja zgodba iz Cerknega, ko množica ljudi tudi po več ur čakala na zaporedno številko za vpis.

"Po celi državi imamo isti problem. Nova zdravnica je prevzela ambulanto, kar pa ne pomeni, da se k njej 'samodejno' prenesejo tudi vse pacientke. Te se morajo za opredelitev odločiti same," razlaga Nešićeva. Meni namreč, da je sam način vpisa oziroma opredeljevanja pacientov zgrešen. "A takšna so pravila ZZZS."

V kolikor se pacientke odločijo za opredelitev pri novi ginekologinji, morajo podpisati izjavo. V kolikor nove izjave o izbranem ginekologu ne podpišejo do zapolnitve kapacitet nove ambulante, ostanejo brez osebnega izbranega ginekologa, je navedeno na spletni straneh ZD Sežana.

"To ni način in se osebno s takšnim pristopom ne strinjam. Zdi se mi povsem zgrešeno. Precej lažje, pa ne samo pri nas, bi bilo obratno – da bi se paciente 'preneslo' samodejno, tisti, ki se ne bi želeli opredeliti za novega zdravnika, pa bi zavodu v določenem času to sporočilo. Tako bi jih zunaj stalo mogoče 100, ne pa 4000," je kritična.

Okoli 12.30 je po njenih ocenah pred ZD sicer še čakalo okoli 300 pacientk. "Dodatno smo angažirali še dve medicinski sestri, ki pomagata. Bomo pa, če bo treba, tudi podaljšali čas možnosti vpisa," pravi. Kot so navedli na spletnih straneh zavoda, so sicer predvidevali zaključek možnosti opredelitve danes do 14. ure. Z opredeljevanjem bodo, v kolikor še bodo prosta mesta, nadaljevali jutri med 8. in 13. uro. Načeloma pa pacientke vpisujejo po sistemu 'kdor prvi pride' in do zapolnitve mest.

Nešićevo kljub temu veseli, da so uspeli tako hitro najti novo ginekologinjo. "Prijavila se je sicer s pogoji glede urnika. Smo ji ustregli, saj raje tako, kot pa da ostanemo brez," še zaključuje.