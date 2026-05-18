Slovenija

Vrsta za vpis h ginekologinji: 'Po vsej državi imamo isti problem'

Sežana, 18. 05. 2026 13.02 pred 24 minutami 2 min branja 13

Avtor:
Ti.Š.
Vrsta pred ZD Sežana

Pred Zdravstvenim domom Sežana se že od jutra vije vrsta čakajočih na vpis k novi ginekologinji. "Nekatere gospe so bile tukaj že ob 7. uri zjutraj," pravi strokovna vodja doma Desanka Nešić. "Sam način vpisa oziroma opredeljevanja pacientov je zgrešen. A takšna so pravila ZZZS. In po vsej državi imamo isti problem," je kritična.

Pred Zdravstvenim domom (ZD) Sežana se že od jutra vije vrsta – več sto žensk čaka na vpis oziroma opredelitev k novi ginekologinji. Prejšnja – Mojca Kermaver je s 30. aprilom namreč prenahala z delom v dispanzerju za ženske, kot pojasnjuje strokovna vodja sežanskega zdravstvenega doma Desanka Nešić se je odločila za službo v bolnišnici. Nova ginekologinja Unita Nedeljkov pa je z opredeljevanjem pacientk začela danes.

FOTO: Jana Fryč

"Prejšnja ginekologinja je imela opredeljenih okoli 4700 pacientk, podobno število jih bo imela tudi nova zdravnica," pojasnjuje Nešićeva. In čeprav so z vpisom pričeli ob 11. uri, so prve pacientke pred ambulanto čakale že ob 7.00. In tudi v Sežani se ponavlja zgodba iz Cerknega, ko množica ljudi tudi po več ur čakala na zaporedno številko za vpis.

"Po celi državi imamo isti problem. Nova zdravnica je prevzela ambulanto, kar pa ne pomeni, da se k njej 'samodejno' prenesejo tudi vse pacientke. Te se morajo za opredelitev odločiti same," razlaga Nešićeva. Meni namreč, da je sam način vpisa oziroma opredeljevanja pacientov zgrešen. "A takšna so pravila ZZZS."

V kolikor se pacientke odločijo za opredelitev pri novi ginekologinji, morajo podpisati izjavo. V kolikor nove izjave o izbranem ginekologu ne podpišejo do zapolnitve kapacitet nove ambulante, ostanejo brez osebnega izbranega ginekologa, je navedeno na spletni straneh ZD Sežana.

 "To ni način in se osebno s takšnim pristopom ne strinjam. Zdi se mi povsem zgrešeno. Precej lažje, pa ne samo pri nas, bi bilo obratno – da bi se paciente 'preneslo' samodejno, tisti, ki se ne bi želeli opredeliti za novega zdravnika, pa bi zavodu v določenem času to sporočilo. Tako bi jih zunaj stalo mogoče 100, ne pa 4000," je kritična.

Okoli 12.30 je po njenih ocenah pred ZD sicer še čakalo okoli 300 pacientk. "Dodatno smo angažirali še dve medicinski sestri, ki pomagata. Bomo pa, če bo treba, tudi podaljšali čas možnosti vpisa," pravi. Kot so navedli na spletnih straneh zavoda, so sicer predvidevali zaključek možnosti opredelitve danes do 14. ure. Z opredeljevanjem bodo, v kolikor še bodo prosta mesta, nadaljevali jutri med 8. in 13. uro. Načeloma pa pacientke vpisujejo po sistemu 'kdor prvi pride' in do zapolnitve mest.

Nešićevo kljub temu veseli, da so uspeli tako hitro najti novo ginekologinjo. "Prijavila se je sicer s pogoji glede urnika. Smo ji ustregli, saj raje tako, kot pa da ostanemo brez," še zaključuje.

KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
hobotnica1
18. 05. 2026 13.24
Ta način opredeljevanja je že vrsto let. Naj ZZZS že enkrat spremeni predpise, da se ljudi avtomatsko prepiše k novemu zdravniku, ljudje pa naj v roku 30 dni pridejo še podpisati, v kolikor ne pride, se ga briše. Vse vlade so ta problem ignorirale in je kot je.
Bolfenk2
18. 05. 2026 13.23
Hodim k zdravnici s privat ambulanto. Vse štima. Naroči me na minuto natančno. Nobenega čakanja v čakalnici. V javnih zdravstvenih domovih pa na vsakega zdravnika dobiva plačo še 10 administratorjev, katere so po vezah zaposlili levičarji. Zapravijo ogromno denarja, rezultat pa kolone pred ambulanto. Desna vlada reši nas.
Perovskia
18. 05. 2026 13.22
A ni Halob zmagal v sezani ze 2x.. zanimivo
tavbix
18. 05. 2026 13.21
To je rezultat razdeljevalne politike zadnjih 35 let. Popolnoma brez vizije...eno samo hlastanje po denarju, položaju in moči.
jedupančpil
18. 05. 2026 13.21
eh pa sej mate AI :)
Še89sekund
18. 05. 2026 13.16
Svoboda je dokončno razgradila in uničila zdravstveni sistem.
tavbix
18. 05. 2026 13.26
V bistvu je samo še dodala kamenček v mozaik, ki so ga vse vlade do sedaj brez vizije peljale v to smer, kjer smo zdaj.
Fran Miličnik
18. 05. 2026 13.16
Nagovor Roberta Goloba po zmagi: Danes ljudje plešejo, jutri bomo trdo delali. April 2022.
Fran Miličnik
18. 05. 2026 13.17
"Ljudje res zaupajo v nas, da mi edini lahko te spremembe prinesemo," je še dejal predsednik stranke Gibanje Svoboda ter požel velik aplavz zbranih v štabu stranke.
Bolfenk2
18. 05. 2026 13.16
Ta dolga vrsta je rezultat levičarskega zavzemanja za javno zdravstvo. Kjer koli je socializem je pomanjkanje in vrste. Upam da nova vlada privatizira zdravstvo
hobotnica1
18. 05. 2026 13.25
Ste pa čisto mimo udarili. Zakaj potem vse vlade pod Janšo tega niso uredile ?
biggie33
18. 05. 2026 13.14
Posledica 4 letnega golubovanja..
Fran Miličnik
18. 05. 2026 13.14
Kaj ne plešete več?
