Vrstijo se obsodbe homofobnega dejanja: 'Nesprejemljivo'

"Najostreje obsojam homofobni napad na mednarodni 39. festival LGBT filma, ki je najstarejši tovrsten festival v Evropi. Na tradiciji odprtosti in strpnosti moramo graditi družbo za prihodnost. Žal je nasilje in nadlegovanje nad LGBTQ skupnostjo še vedno prisotno v naši družbi. To enostavno ni sprejemljivo," je po sobotnem incidentu sporočila ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Pozvala je, da "ne smemo pustiti posameznim skupinam in politiki, da nas s sovražnimi dejanji in govorom potiskajo v nazadnjaštvo in s tem določajo našo prihodnost". "Festivalu LGBT filma in ekipi izrekam sočutje in zahvalo za pogum ter vso delo za solidarno, odprto in vključujočo družbo," je še dodala.

"Odločno obsojam vse oblike nestrpnosti do skupnosti LGBTQ+. Vsakdo si zasluži spoštovanje, sprejemanje in enake pravice, ne glede na spolno usmerjenost ali spolno identiteto," pa je zapisala ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh.

Tudi iz društva Parada ponosa so sporočili, da dejanje močno obsojajo in poudarjajo, da je prav zaradi takih dogodkov pomembno, da še naprej organiziramo dogodke, kot je FGLF - GLBT Filmfest Slovenia, ki skozi umetnost opozarja na družbeno stanje, ter ustvarjamo varne prostore za LGBTIQ+ mlade. "Izražamo solidarnost z organizatoricami/ji in vas v duhu podpore zato še posebej vabimo, da si ogledate filme z letošnjega programa," so zapisali.

Že včeraj so dejanje obsodili tudi v Inštitutu 8. marec. "Takšni napadi se še vedno redno dogajajo. Obsojamo vsakršnega izmed njih. In festivalu izražamo podporo, naj bo to razlog več za ogled filma z letošnjega programa. Niste sami," so zapisali.