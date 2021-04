Vrt brez kvadratnega metra zemljišča? Z lahkoto.

Po zadnjih statističnih podatkih Evropske unije v Sloveniji skoraj tretjina prebivalcev živi v stanovanjih in ne hišah. Ali drugače, 29,6 odstotkov vseh Slovenk in Slovencev doma nima prostora za vrt. Ali pač? Z nekaj spretnimi idejami in bujno domišljijo si lahko zelenjavni in cvetlični vrtiček uredite kar na balkonu.

Radi verjamemo, da je prav v vsakem slovenskem domu vsaj ena roža, vsaj en cvetlični lonček, eno cvetlično korito. A korita na majhnem balkonu vam lahko služijo tudi kot prostor za gojenje zelenjave in zelišč. Da, na balkonu si dejansko lahko ustvarite prečudovit, dišeč in predvsem uporaben vrt. Kje začeti? Za načrtovanje urbanega vrtička je naprej potrebno začeti z dobro idejo. Uporabite svojo domišljijo in bodite inovativni. Vse, kar ima valjasto obliko in trdno dno, lahko postane lonček za sajenje. Pločevinke, celo zaboji ali pa stare skodelice. A večino rastlin boste najverjetneje vseeno zasadili v lonce in korita za vrt.

Kakšno posodo izbrati? Izbiro posode prilagodite izbranim vrstam vrtnin, večje in globlje posode namenite za korenasto zelenjavo in zelenjavo višje rasti, za manjše grmičaste vrtnine pa bodo zadostovali manjši lončki. Pri nakupu bodite pozorni, da bo posoda na dnu imela odprtino za odtok vode, saj s tem lahko preprečite gnitje korenin. Plastične posode so čvrste, izdelane iz dobre plastike, dobro zadržujejo vlago in so odporne proti zmrzali. Glinene posode so lepega in naravnega videza, a njihove stene srkajo vodo, zato se prst hitreje suši, vrtnine pa potrebujejo pogostejše zalivanje. Ob rob posode zato radi posadimo zelišča, ki se povesijo navzdol in zakrijejo rob posode. Pomembno je, da ne glede na vrsto posode skupaj posadimo zelišča in zelenjavo, ki imajo podobne zahteve glede vode.

Kakšno zemljo izbrati? Določene vrste zemlje so bolj primerne za sajenje v posodah kot druge. Za sajenje zelenjave v loncih in koritih je najboljša zemlja za vrt, primerna pa je tudi univerzalna zemlja za rastline. Za sajenje zelenjave v posode ne uporabljajte zemlje za lončnice. Kako se lotiti sajenja? Vertikalni vrtovi se na balkonih najbolje obnesejo. Nudijo dober izkoristek in priložnost za dekorativno popestritev. Izbiro vrste zelenjave in zelišč pa moramo prilagoditi in izbrati take, ki dobro uspevajo v posodah.

Predstavljajte si baziliko v viseči torbi in mini paradižnike v pločevinkah. Tako kot na zunanjem vrtu se tudi na balkonu najbolje obnese kombinacija. Dišavnice in vrtnine. V zadnjem času posebej moderno gojenje jagodičevja, ki ga brez težav lahko posadite v balkonska korita ali lončke. V koritu uspeva tako rdeča gozdna jagoda kot bela gozdna jagoda. Kaj posaditi? Pripravili smo nekaj predlogov aromatičnih zelišč, ki bodo odišavila vaš balkon in popestrila pripravo jedi. To so peteršilj, origano, bazilika, timijan, rožmarin. V eni posodi lahko gojite več različnih vrst zelišč in ustvarite pisane barvne kombinacije.

Tudi semena vrtnin z nizko grmičastjo rastjo, drobnimi plodovi in majhnimi glavicami se dobro odnesejo v posodah in so pogosto uporabljeni plodovi. To so kumare, bučke, solate z malimi glavami, korenček, sladki feferoni, češnjevi paradižniki, fižol, grah, paprika, redkvice, rukola, čebula in česen. Kako pogosto moramo zalivati svoj urbani vrt? Potreba po zalivanju se spreminja iz dneva v dan, saj so rastline na balkonu izpostavljene vremenskim vplivom, soncu in vodi. A eno osnovno pravilo kljub temu drži. Manjša posoda pomeni pogostejše zalivanje.

