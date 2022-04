Vrt je vaš osebni trener

Ohranjanje vitalnosti

Vrt poživlja um in nas ohranja vitalne. Delo na vrtu umirja, sprošča in nas napolni z občutkom zadovoljstva. Končano vrtno opravilo je kakor kolajna na polici našega zadovoljstva. Fizično aktivni ljudje so manj dovzetni za stres, saj aktivnosti na prostem poživljajo razpoloženje.

icon-expand Opravila na vrtu ponujajo številne možnosti rekreacije in sproščanja. FOTO: Arhiv ponudnika

Vadba ob delu Na prostem je veliko aktivnosti pri katerih imate možnost izgubiti odvečno energijo. Seveda si je smiselno zagotoviti ustrezno opremo, s katero opravila opravite brez večjega napora tudi v dnevih počitka. Pri obrezovanju vej večinoma držite škarje višje od trupa in tako raztezate mišice, hkrati pa skrbite za mobilnost sklepov. Baterijsko orodje GARDENA ponuja teleskopske obrezovalnike vej, s katerimi odrežete tudi težje dostopna področja in veje v krošnjah. Baterijski teleskopski obrezovalnik TCS 20/18V P4A pomaga, da obrežete visoka drevesa, medtem ko trdno stojite na tleh in žagate veje v višini do štiri metre. Jasno viden LED zaslon neposredno na orodju prikazuje trenutno stanje baterije. Vedeli boste kako dolgo lahko delate in kdaj je čas za zasluženi odmor.

icon-expand Obrezovanje živih mej in drevesnih krošenj v višinah je enostavno z Baterijskim teleskopskim obrezovalnikom TCS. FOTO: Arhiv ponudnika

Tudi ob košnji travnika s kosilnico lahko pokurite kar nekaj kalorij. Poraba zalog energije se znatno poveča ob košnji po strmih površinah in hitrejši košnji. Med košnjo lahko trenirate trebušne mišice s periodičnim stiskanjem in sproščanjem, ter učvrstite hrbtne mišice in izboljšate svojo držo. Priročna baterijska kosilnica GARDENA HandyMower 22/18V P4A je idealen sopotnik za vadbo na prostem in urejanje manjših vrtnih zelenic, do 50m2. Prilagodljiv naklon ročaja omogoča, da med košnjo izvajate vadbe za noge, kot na primer izpadni korak in s tem pokurite še več energije.

icon-expand Baterijske kosilnice GARDENA omogočajo dolg čas košnje, prikaz napolnjenosti baterije ter izjemno udobje pri delu. FOTO: Arhiv ponudnika

Vsaka telesna aktivnost omogoča hitrejše bitje srca in porabo zalog energije. Tudi delo z lažjimi ročnimi orodji kot so baterijski ročni obrezovalniki in škarje GARDENA, skrbijo za rekreacijo in krepijo vaše telo. Ob klasičnih vrtnih opravilih pomagate krepiti tudi mišice. Delo s Trimerji poskrbi za izboljšan tonus rok, pokončno držo pa lahko izkoristite za stiskanje in sproščanje trebušnih mišic. Baterijski trimer GARDENA ComfortCut 23/18V P4A ponuja udobje pri delu, vrtljiva glava pa poskrbi za enostavno obrobljanje trate in ostala vrtnarska opravila.

icon-expand Prilagodljiv ročaj Trimerjev GARDENA poskrbi za udobje, baterijski sistem pa zagotavlja dolg obratovalni čas. FOTO: Arhiv ponudnika

Izjemno prilagodljivi baterijski sistemi GARDENA Vsi modeli baterijskega sistema GARDENA se pohvalijo z veliko mero prilagodljivosti. LED zaslon ves čas prikazuje stanje baterije. Kompaktna zasnova in lahkotnost baterijskega sistema zagotavlja, da bo postal vaš popoln spremljevalec pri vzdrževanju trate, rednem obrezovanju grmičevja in ostalih vrtnih opravilih. Baterijo uporabite za napajanje številnih drugih vrtnih orodij iz sistema, na primer za rezanje, obrezovanje, pobiranje listja ali zalivanje. Napolnite tudi svojo baterijo Preverite promocijo »Napolnite svojo baterijo!«, ki poteka od poteka od 08. 04. 2022 do 30. 05. 2022. Kupite baterijski izdelek GARDENA 18V P4A, ga registrirajte na spletni strani GARDENA in sodelujte v žrebu za izjemne nagrade: - 1x Poživitveni vikend oddih ob morju - Talaso Selfness Weekend (2 noči za 2 osebi) v Hotelu Svoboda****, ki vključuje bogato ponudbo velneških storitev, - 1x Baterijsko kosilnico HandMower 22/18V P4A, - 1x Baterijo P4A 18V/45 2.5Ah. Splošne pogoje najdete na na spletni strani www.gardena.si/napolnite .

icon-expand Sodelujte v žrebu za vikend oddih ob morju za dve osebi s ponudbo velneških storitev, HandyMower 22/18V P4A in Baterijo P4A 18V/45 2.5Ah. FOTO: Arhiv Terme Krka