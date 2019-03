Vrtalnik za iskanje vode po desetih letih vendarle krenil proti Darfurju

Zjutraj so vrtalno napravo naložili in odpeljali proti Kopru, kjer jo bodo natovorili in odpeljali naprej proti Porth Sudanu. Vodo so v Darfurju nekoč iskali z bajalicami, zdaj pa je na tradicionalni način ne najdejo več, zato je vrtalna naprava pomembna pridobitev za domačine.

"Največji problem preživetja družin v vojni med obema ognjema v Severnem Darfurju je sedaj tisti, zaradi katerega se je vojna začela. To je pitna voda," je leta 2009 povedal Jaumos in prvič zaprosil za konkretno pomoč – za vrtalno napravo, ki bo pomagala iskati vodo tam, kjer ta še je.

Po ocenah OZN je v zadnjih tridesetih letih zaradi podnebnih sprememb v Sahelu padlo 40 % manj dežja.Zaradi segrevanja Indijskega oceana Sahara napreduje proti jugu povprečno 7 kilometrov na leto.Domačini verjamejo, da so za te spremembe najbolj odgovorni najbolj razvajeni ljudje v industrijsko najbolj razvitih deželah, ki pokurijo največ fosilnih energentov in najbolj prispevajo k pregrevanju planeta.

Ker je nekdanji predsednik Janez Drnovšek zadnja leta svojega življenja deloval kot nekakšna antena, ki je sprejemala in oddajala in povezovala soljudi najbolj različnih valovnih dolžin in širin tako v domovini in svetu, so cel projekt poimenovali Antena dr. Janeza Drnovška.

Jamousovi ljudje so takrat na internetu našli ustrezno rabljeno vrtalno napravo v Nemčiji, vredno 150.000 evrov. Dobava bi bila možna v treh tednih, a to seveda ni bilo izvedljivo. Namesto tega je dobava dveh mercedesovih tovornjakov z naloženo vrtalno napravo za iskanje vode in kompresorjem zahtevala kar deset let.

"Kupili smo kvalitetno staro mobilno vrtalno napravo Nordmeyer, nameščeno na tovornjak Unimog, zmogljiv zračni kompresor, nameščen na mercedesov tovornjak, in vso potrebno vrtalno opremo. Pri nakupu dodatnega tovornjaka, na katerega smo namestili zračni kompresor, nam je na pomoč pristopila Slovenska Karitas in Misijonsko središče Slovenije," so ob tem podvigu zapisali v ustanovah Toma Križnarja in HOPE.

Sledila je obnova in vse potrebno za dostavo. Glavnino dela z nadgradnjo, obnovo in servisom so brezplačno opravili prijatelji, avtomehaniki in strojniki, kupili so le potrebne sestavne dele. V Sloveniji so opravili tudi testno vrtanje in se prepričali, da bo v Darfurju res vse delovalo optimalno.

"Zaradi vojn v vseh sosednjih državah opreme nismo mogli varno dostaviti v Darfur. Pomoč smo iskali pri raznih organizacijah in institucijah v Sloveniji in Evropi, vendar končne rešitve kar ni bilo. Vse je kazalo, da bi morali tvegati in se podati na nevarno pot in tam sproti iskati rešitve, ko je Suleiman Jamous sporočil, da mu je uspelo v Sudanu registrirati nevladno humanitarno organizacijo Hope for People, ki bo lahko vrtalno napravo varno dostavila v Darfur,"so še dodali v izjavi.

Vrtalno napravo bo do pristanišča Port Sudan dostavila logistična družba, ki je usposobljena za tovrsten tovor. Od pristanišča do Darfurja pa bo oprema potovala pod budnim očesom Suleimana Jamousa naložena na posebnih tovornjakih še preko 2.000 kilometrov. Suleiman Jamous in njegova organizacija se je pri tem zavezala, da bo poskrbela za vrtanje, v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pa zagotovila potrebne cevi in opremo za oskrbo civilnega prebivalstva z brezplačno pitno vodo.