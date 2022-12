Vrtalniki in stojala za diamantno kronsko vrtanje

Vrtalni motorji so tudi izredno zanesljivi in zagotavljajo povečanje produktivnosti dela.

Stroj za vrtanje v zid ali kronski vrtalnik je visoko kakovostna, zanesljiva in močna naprava, s pomočjo katere bo tudi zahtevnejše vrtanje veliko bolj natančno, enostavno in opravljano v relativno kratkem času.

Tako je diamantno vrtanje zasnovano za ustvarjanje lukenj v materialih visoke trdnosti, kot so beton, marmor, granit, opeka. Glede na značilnosti in na potrebe, se boste tako lahko odločili za vrtalnik za beton ali druge materiale, ki bo popolnoma uresničil vsa vaša pričakovanja.

Diamantno vrtanje je rotacijsko vrtanje z rezalnim orodjem, ki je ojačano z diamanti. Stroji za diamantno kronsko vrtanje so kompaktno orodje in omogočajo delo tudi na težko dostopnih mestih.

Pri izvajanju obnovitvenih in gradbenih del je pogosto potrebno vrtati luknje različnih premerov v zidu ali v betonu. Strokovnjak bo pomisli, kako običajen vrtalnik ne bo pravšnja rešitev in bodo stroji za diamantno krožno vrtanje njegova zanesljiva izbira.

Vrtalnik za beton bo zagotovil enostavno vrtanje lukenj v beton. Vse kar morate storiti, je, da določite premer in globino luknje ter vrsto opreme, v kateri se bo orodje uporabljalo. To vam bo pomagalo izbrati ustrezno dolžino rezalnega dela, premer svedra in vrsto stojala, ki je potrebno za uporabo v stroju.

Stojala za vrtanje so tako nastala kot posledica potrebe operaterja, da delo postane še enostavnejše, učinkovitejše in natančnejše.

Najpogostejša vrsta priključka so stojala za vrtanje in sicer za lažjo uporabo v različni opremi nekateri proizvajalci, proizvajajo svedre z univerzalnim stojalom.

Ročni kronski vrtalniki

Krona za diamantno vrtanje je votel jeklen valj, segmenti z diamantnimi vključki so spajkani na rob. Krone so zasnovane za delo z diamantnimi vrtalnimi napravami.

Kronsko vrtanje je učinkovit način izdelave lukenj tudi velikih premerov in globin. Znatno skrajša čas vrtanja v primerjavi z delom z drugimi svedri, hkrati pa zahteva manj pogonske moči kot klasično vrtanje.

Ročni kronski vrtalnik v marsičem prekaša tekmece. Uporaba slednjega bo skoraj v celoti preprečila nastanek razpok v betonu. So vsestranski, mobilni in omogočajo delo na različnih koncih, zaradi česar so postali pomembna in priljubljena izbira tako profesionalcev, kakor tudi v domači uporabi.

Orodje za kronsko vrtanje bo delo močno poenostavilo in zagotovilo pričakovane rezultate.

Ročni kronski vrtalnik se, zaradi manjšega upora manj segreva in potrebuje manj hladilne tekočine med delovanjem.

Profesionalno orodje za kronsko vrtanje bo zagotovilo gladke in čiste luknje. Izstopajo po visoki kakovosti in dolgi življenjski dobi. Cenjeni so, zaradi svoje vsestranskosti in odličnega razmerja med ceno in kakovostjo.





Naročnik oglasa je Digitalist d.o.o.