Vse več okuženih šolarjev: 'V enem razredu samo dva učenca, v nekaterih le 5'

Največ potrjenih primerov okužbe je med otroki, v starostni skupini med 5 in 14 let jih je bilo včeraj 4633. Zaradi tega ponekod že zapirajo vrtce in šole. Podružnična šola v Cerknici je zaprte že več dni, jutri bosta zaprta tudi vrtec in šola v Cankovi. Otroci bodo imeli pouk na daljavo, čeprav je bolna tudi skoraj polovica zaposlenih.

"Okuženi otroci, učitelji, kuhar, tajnica, čistilka," našteva bilanco ravnateljica Osnovne šole Cankova, Jolanda Maruško. "Danes smo v enem razredu imeli samo dva učenca, v nekaterih le 5 učencev". V njihovem vrtcu je danes manjkalo 6 od 8 strokovnih delavcev, od 64 je bilo v vrtcu le 25 otrok. V šoli je manjkala več kot polovica od 127 učencev. Zato je padel sklep – jutri tako šolo kot vrtec Cankova zapirajo, vsaj do 11. februarja. "Torek je praznik, ponedeljek je prost dan, potem sreda, četrtek in petek, nato pa upam, da se bo epidemiološka situacija izboljšala," pojasnjuje. icon-expand Pouk v šoli FOTO: Dreamstime Slika pa podobna tudi ponekod drugod. V Cerknici se po začasnem zaprtju v podružnično šolo jutri vrača prva triada, ostali učenci nadaljujejo z delom na daljavo. "Eno samo preštevanje, preverjanje, obveščanje je postala šola," tako danes v en glas ravnatelji. "Malo se nam meša od tabelic, takšnih in drugačnih, preštevanja, kdo se je cepil," pove Verica Šenica Pavletič, ravnateljica OŠ Savsko naselje. Roman Brunšek, ravnatelj OŠ Škofljica, še dodaja: "Veliko je opravil, ki jih opravljamo v vlogi epidemiologov, pomagamo NIJZ. Razumemo situacijo, a tega je dejansko preveč". Starši jih vestno obveščajo praktično ves čas zjutraj, ponoči, med vikendi. Šolsko ministrstvo pa molči, niti pisno niso odgovorili, zakaj ob izzivih, pred katerimi so šole, ostaja tudi učni načrt nespremenjen. In kot da ne bi bilo izrednih razmer, tečejo še tekmovanja, šole v naravi. Ker da otroci v času virusa veliko izgubljajo, zato bodo šole naredile vse: tako za izvajanje rednega kot tudi razširjenega in nadstandardnega programa.