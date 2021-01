Vrtci in šole spet odpirajo svoja vrata, policija opozarja: Previdno na cesti

Šole morajo izdelati natančne protokole izvajanja obveznega in razširjenega programa. Ekskurzij, plavalnih tečajev, šole v naravi in interesnih dejavnosti ne bo. Razen v prvem razredu bodo neobvezne izbirne predmete izvajali na daljavo. Dnevi dejavnosti se lahko za učence izvajajo le v prostorih šole.

Pouk prvih treh razredov osnovne šole bo potekal po modelu C, kar pomeni v homogenih skupinah, pri čemer se skupine med seboj ne bodo smele mešati. Kako velike bodo skupine, da bo pouk še varen in izvedljiv, je prepuščeno presoji ravnateljev.

Svoja vrata danes odpirajo šole in vrtci v osrednjeslovenski regiji, gorenjski, primorsko-notranjski, obalno-kraški, koroški, podravski, pomurski, savinjski in zasavski regiji.

Ob vrnitvi otrok v šole policisti opozarjajo na njihovo varnost v prometu

Pred današnjo vrnitvijo najmlajših šolarjev v šolske klopi Policija udeležence v prometu opozarja, naj bodo nanje še posebej pozorni. Po treh mesecih šolanja na daljavo bo namreč za otroke to znova "prvi šolski dan", v prometu pa bo več pešcev in kolesarjev.

Policija voznike opozarja, naj zmanjšajo hitrost in prilagodijo svojo vožnjo prometnovarnostnim razmeram, še posebej ob šolskih poteh ter v bližini vrtcev in šol. Vozijo naj previdno in strpno, upoštevajo prometne predpise, med vožnjo pa ne uporabljajo mobilnega telefona. Policija še svetuje, naj bodo vozniki pri parkiranju in ustavljanju pozorni na morebitne otroke v bližini, pazijo naj tudi, da pri parkiranju ne ovirajo ali ogrožajo drugih udeležencev v prometu.

Na Policiji namreč pričakujejo, da bodo otroci"precej razigrani in zaradi ponovnega snidenja s sošolci pogosto nepozorni in neskoncentrirani na svojo okolico, tudi na promet okoli njih", so zapisali na koprski policijski upravi.

Starše in skrbnike opozarjajo, naj svoje otroke pravočasno pripravijo na udeležbo v prometu. Pri prevozu naj jih dosledno zavarujejo z varnostnimi pasovi oziroma jih prevažajo zavarovane v ustreznih otroških varnostnih sedežih. Z lastnim ravnanjem naj bodo otrokom za zgled, zato naj se tudi sami vedno pripnejo. Zaradi čim večje vidnosti v prometu pa priporočajo uporabo odsevnikov oziroma kresničk.

Policisti bodo šolarjem nudili pomoč na šolskih poteh, v okolici šol in vrtcev pa bodo prve dni pouka poostreno nadzirali cestni promet.

Obenem policisti opozarjajo na upoštevanje vseh veljavnih odlokov glede gibanja in druženja ljudi na prostem in v zaprtih prostorih.