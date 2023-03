Vrtci v koprski občini bodo dražji za 21 odstotkov

Veljavne cene javnih vrtcev v Mestni občini Koper so nespremenjene že od leta 2019, a se je z bistvenim povišanjem stroškov dela, rastjo cen življenjskih potrebščin, višjimi stroški energentov, materiala in živil v zadnjem obdobju pojavila potreba po novi določitvi cen programov predšolske vzgoje, razlagajo na koprski občini.

S tem se bo plačilo staršev za otroka v prvem starostnem obdobju v povprečju povišalo za 42,50 evra, v drugem starostnem obdobju za 30,70 evra, za oddelek otrok, starih od tri do štiri leta, pa v povprečju za 33,90 evra na mesec. "Nove cene bodo v veljavo stopile s 1. aprilom," so še dodali.

Kot je pojasnil župan Aleš Bržan , je vse lanske podražitve pokrila MOK in da doslej starši podražitev niso občutili. Z dvigom cen bodo cene koprskih vrtcev primerljive s cenami vrtcev v Izoli in Piranu, pravijo. Občinski svetniki so tako potrdili povečanje veljavnih cen programov javnih vrtcev v Mestni občini Koper za 21 odstotkov, kolikor so se tudi povišali dejanski stroški vrtčevskih programov.

Novogoriški mestni svetniki pa so podprli povišanje cen vrtcev za približno 20 odstotkov, odvisno od starosti otroka in programa, ki ga otrok obiskuje.

Velenjski svetniki pa so sprejeli odlok o 16,45-odstotni podražitvi programov v Vrtcu Velenje. Dnevni program prvega starostnega obdobja bo tako stal 613 evrov, v kombiniranem oddelku in oddelku tri- oziroma štiriletnih otrok 479 evrov, cena dnevnega programa drugega starostnega obdobja znaša 455 evrov, v razvojnem oddelku pa 1110 evrov.

Svetniki so soglasno dvig cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Mehurčki potrdili tudi v Občini Komenda, in sicer za 15,55 odstotka v prvem in za 18,06 odstotka v drugem starostnem obdobju. Tudi tam bodo nove cene v veljavo stopile s 1. aprilom in se bodo prvič pokazale na majskih položnicah, so sporočili iz občine.