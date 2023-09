Drastična podražitev ljubljanskih vrtcev: cene bi dvignili za 27 odstotkov

Predlagani popusti so, v primerjavi z veljavnimi, precej večji. Trenutno se namreč gibljejo od 8,5 do 23,5 odstotka.

V programu drugega starostnega obdobja bi bilo dodatno znižanje 23,2-odstotno za 2., 3. in 4. dohodkovni razred ter 20,9-odstotno za starše od 5. do 9. razreda. V kombiniranih oddelkih ter v oddelkih tri- do štiriletnih otrok pa bi dodatni popust znašal 21,2 oziroma 18,5 odstotka.

Na tako izračunane cene pa velja še dodaten "občinski popust". V programu prvega starostnega obdobja ter v razvojnih oddelkih bi se glede na predlog, o katerem bodo odločali ljubljanski mestni svetniki, staršem v 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu po trenutnem predlogu plačilo znižalo za dodatnih 30,9 odstotka, staršem v 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu pa za 25,5 odstotka.

Starši sicer ne plačujejo polne cene, ampak se ta zniža glede na dohodkovni razred, v katerega spadajo. Za prvi dohodkovni razred je vrtec brezplačen, v drugem plačujejo 10 odstotkov polne cene, v tretjem 20 odstotkov, delež pa se nato viša do 77 odstotkov, kolikor za vrtec plačujejo starši, ki so uvrščeni v najvišji dohodkovni razred.

O podražitvah že spomladi, a so odločitev prestavili na jesen

Predlog, da bi zvišali cene oskrbnin v vrtcih, sicer ni presenečenje. Da se bo to zgodilo, so napovedali že spomladi, le redkokdo pa je pričakoval tako drastičen dvig.

Z januarjem so se namreč dvignile plače pomočnicam vzgojiteljic, kar so občine po Sloveniji navajale kot glavni vzrok za spomladanski val podražitev, ki mu zdaj sledi tudi Ljubljana. A pozor: v Združenju mestnih občin so februarja izračunali, da bo polna cena vrtca zaradi povišanja plač in omejitve cen energije višja za od 14 do 17 odstotkov in ne za 27 odstotkov, kot predlagajo v Ljubljani.

Ljubljanski župan Zoran Janković je februarja izrazil prepričanje, da bi morala država prevzeti financiranje zvišanja plač pomočnic vzgojiteljic, čemur so prikimavali tudi drugi župani. Vladna stran je zahteve zavračala, češ da so občinam zvišali povprečnino, ob tem pa so podpisale izjavo, da bodo lahko opravile svoje zakonske obveznosti.