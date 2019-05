Vrtec Jarše: vodstvo ustavilo postopek izredne odpovedi vzgojiteljice

Potem ko smo v sredo poročali o primeru vzgojiteljice Petre Koritnik , zaposlene v ljubljanskem vrtcu Jarše , ki ji je vodstvo vrtca vročilo izredno odpoved iz krivdnih razlogov in prepoved opravljanja dela zaradi domnevnega nasilja nad otroki, ogrožanje njihove varnosti in šikaniranja sodelavcev, je njena zgodba v zelo hitrem času dobila epilog.

Iz Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) so danes sporočili, da so primeru sprožitve postopka izredne odpovedi njihovi članici in sindikalni zaupnici danes dosegli dogovor. "Vrtec Jarše je na podlagi zagovora kolegice Petre in pisem podpore staršev prišel do zaključka, da pojasnila in dokazila, predložena pri zagovoru, odpravljajo delavki očitane kršitve. Vrtec je sprejel odločitev, da ustavi postopek izredne odpovedi in delavko pozove nazaj na delo," so sporočili.

V SVizu so bili sicer ves čas prepričani, da se razlogi za odpoved skrivajo nekje drugje in ne v strokovnem delu njihove članice in tudi sindikalne zaupnice. "Gre za poskus discipliniranja sindikata in sindikalne zaupnice, ki je bila izrazito aktivna pri obrambni pravic zaposlenih v vrtcu," je v sredo pred upravo vrtca dejal glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj.

Odpuščeno vzgojiteljico pa so ves čas podpirali tudi starši otrok. "Mislim, da sepravirazlogi skrivajo nekje drugje, vsekakor ne v strokovnosti njenega delaz otroki, sicer nas tukaj zagotovo ne bi bilo. 15 staršev v dežju na šestih stopinjah,"je v sredo na shodu v podporo vzgojiteljici Koritnikovi dejal eden izmed njih.