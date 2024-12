Skoraj leto in pol po poplavah otroci v začasnih enotah, do novega vrtca še dolga pot

Ko so mnogi še spali, je voda 4. avgusta lani že drla v hiše v Komendi, poplavni val Pšate pa je vztrajno pokrival tudi glavno cesto skozi Mengeš. Ker je voda naraščala, je padla odločitev, da je treba otroke iz vrtca rešiti in tu so na vrsto prišli gasilci, ki so jih odnesli na varno. Takrat so nastale tudi prepoznavne fotografije evakuacije otrok, ki so se Slovencem zagotovo vtisnile v spomin.

Otroci se v poplavljeno enoto vrtca niso več vrnili, občina pa se je odločila, da bo zgradila nov vrtec na novi lokaciji. Na naše uredništvo se je obrnil starš enega od otrok, ki meni, da se reševanje nastale situacije odvija prepočasi. "Razumemo trud in pa nagnjenje k hitri rešitvi prostorske stiske, ampak sedaj je minilo že precej časa, na mestu, kjer naj bi se gradil nov vrtec, pa se ne dogaja nič," je zapisal. Opozoril je, da so otroke po poplavah namestili na različne lokacije, v zadnjem času pa so postavili modularne enote, ki spominjajo na ladijske kontejnerje, po mnenju staršev pa niso idealna rešitev.

Na občini so za 24ur.com pojasnili, da so jih poplave prisilile v prilagajanje prostorskih kapacitet vrtca in iskanje takojšnjih rešitev za nastalo problematiko. Vsem otrokom so želeli omogočiti možnost varstva znotraj občine, od vseh možnosti pa se je namestitev začasnih bivalnih enot izkazala za najbolj optimalno rešitev s časovnega, tehničnega in finančnega vidika. Enako meni tudi ravnateljica vrtca Mengeš Mateja Hribar Sicherl. Kot je potrdila, so prostore pregledale inšpekcijske službe zaradi podane prijave staršev. Inšpektorji morebitnih nepravilnosti ob obisku niso odkrili.

Ob tem na občini zagotavljajo, da prostore ves čas prilagajajo in nadgrajujejo z namenom zagotavljanja primernih pogojev bivanja. Razmere v enotah so tako po njihovi oceni primerne. V času zime so zagotovili toplozračno ogrevanje, vgrajene so klimatske naprave z večjo nazivno močjo od standardnih, prav tako so na voljo električni radiatorji.

Po besedah ravnateljice je trenutno 23 oddelkov razporejenih na sedmih lokacijah. To so župnišče, mladinski center, športno društvo, zasebno stanovanje v Kančevi hiši, enota vrtca Sonček ter dve modularni enoti. V enoti Pod gozdom so štirje oddelki z 90 otroki, na lokaciji Mala Gobica pa je šest oddelkov z 91 otroki.