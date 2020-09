Vrtičkarji morajo do novembra odstraniti nelegalne vrtičke v Črnučah

Na območju Črnuč, od Ulice Koroškega bataljona do Štajerske ceste, je Mestna občina Ljubljana (Mol) na podlagi odločbe okoljskega inšpektorata že leta 2008 odstranila nelegalno urejene vrtičke, a so to območje v zadnjih letih ponovno degradirali različni uporabniki, so zapisali v občini. Ta mesec so zato začeli z novim nadzorom, pri čemer so mestni inšpektorji petim investitorjem izrekli opozorilo in jim določili rok za odstranitev nelegalnega objekta do 1. novembra, ob koncu letošnje vrtičkarske sezone.

"Po tem datumu bodo inšpektorji opravili nadzor in v primeru, da vrtički ne bodo odstranjeni, izdali odločbo za njihovo odstranitev. Če zavezanci tudi po tem roku ne bodo odstranili objekta, bodo uvedli izvršilni postopek, v katerem bo na stroške inšpekcijskega zavezanca objekt odstranil zunanji izvajalec Mola," napovedujejo na občini. Ob tem so dodali, da bodo mestni inšpektorji nadaljevali z nadzorom območja in vsem prisotnim investitorjem izrekli opozorilo za odstranitev nelegalnega vrtička. Če investitorja ne bodo mogli določiti, pa bodo lastnike zemljišč pisno obvestili o uvedbi inšpekcijskega postopka.

Na Molu so jasni, da vrtički sodijo na urejena vrtičkarska območja, ki jih je v občini osem. Kot so spomnili, so leta 2010 uredili dve vzorčni območji z vrtički v Štepanjskem naselju in v Dravljah. Leta 2014 je občina uredila vrtičkarsko območje Ježica, dve leti pozneje pa so v vrtičke preuredili degradirano območje Rakova jelša. Leta 2017 so uredili vrtičkarsko območje Vojkova, leto pozneje še vrtičkarsko območje ob ulici Iga Grudna in lani vrtičkarsko območje Grba.

"Letos smo vrtičkarskim območjem priključili še vrtičke na območju Vižmarje - Brod, kjer smo prvič uredili tudi vrtičke, prilagojene gibalno oviranim osebam, trenutno pa urejamo še dodatne vrtičke na Grbi, ki jih bodo vrtičkarji lahko začeli obdelovati naslednjo sezono,"so navedli na občini. Poudarili so, da spodbujajo samooskrbo, saj se zavedajo pomena kakovostne in zdrave hrane ter lastnega pridelovanja.

"Vrtičkarstvo je dejavnost, ki ima več namenov ter tako ekonomski kakor tudi socialni potencial. Pridelovanje hrane na manjših površinah je pomembno tudi zaradi povezovanja med ljudmi, medgeneracijskega sodelovanja ter povečevanja socialne vključenosti in je dobrodošla alternativa za socialno šibke prebivalce mesta," so sklenili sporočilo za javnost.