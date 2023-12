Vrtine še niso sanirali, preventivno začasno preselili dve družini

Kot so pojasnili v družbi, sanacijo izvaja specializirano podjetje s primerno tehnologijo in strokovnim znanjem. V petek in soboto je izvedlo predhodna tehnološka dela, v nedeljo pa prvi poskus umiritve oziroma dušitve vrtine.

"Ob izvedbi dušitve vrtine smo zaradi slabše prevetrenosti zaznali povišano koncentracijo ogljikovega dioksida in zato dela preventivno prekinili. Opravili smo še dodatne zunanje meritve pri petih okoliških hišah in pri eni, najbližji, zunaj zaznali kratkotrajno povišanje koncentracije ogljikovega dioksida. Prebivalce smo na to nemudoma opozorili in jim predlagali začasen umik, kar so tudi upoštevali," so zapisali.

Za začasno preselitev se je po njihovih navedbah iz preventivnih razlogov odločila tudi družina iz druge hiše, kjer povišane koncentracije plina sicer niso zaznali. Družino so opremili z merilcem ogljikovega dioksida.

Vse okoliške prebivalce pozivajo, naj se ne zadržujejo v bližini lokacije.

Kot so zagotovili v Atlantic Drogi Kolinski, na delovišču neprestano spremljajo koncentracijo ogljikovega dioksida, hkrati pa po vsaki dejavnosti merijo prisotnost tega plina tudi v širši okolici. Meritve izvajajo v sodelovanju z varnostnim strokovnjakom, ki ga je zagotovil izvajalec sanacije.

"Vsa dela potekajo v skladu z varnostnim načrtom izvajalca in Atlantic Droge Kolinske. Med vsemi aktivnostmi so na lokaciji ves čas prisotni gasilci PGD Rogaška Slatina in dva varnostna inženirja," so zapisali.

Podatka o skupni škodi še nimajo.

Ob nastanku poškodbe so iz družbe sporočili, da je njen vzrok najverjetneje povišanje tlaka zaradi naravnih sprememb. Zaradi tega je prišlo do loma ustja opazovalne vrtine približno meter in pol pod površjem. Pri lomu ni prišlo do nobenih poškodb oseb ali premoženja.

Vrtina ima po njihovih pojasnilih vlogo opazovalne vrtine in se ne uporablja za črpanje. Voda, ki izteka iz opazovalne vrtine, po sestavi in značilnostih ni enaka naravni mineralni vodi Donat Mg.