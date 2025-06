Vrtnice na krožniku, rosé v kozarcu: rožnati maj v Portorožu in Piranu

Diši po vrtnicah, okuša se rosé

V Portorožu in Piranu se je pričel Mesec vrtnice Portorož. Lokalne restavracije in kavarne bodo do sredine junija razvajale z jedmi, sladicami in koktejli, navdihnjenimi z vrtnicami in rožnatimi vini.

Restavracija Rizibizi pripravlja pravo kulinarično popotovanje: od tuninega tatarca z grozdno kremo in wasabijem do fileja piranskega brancina s tartufi. Vse bo pospremljeno s skrbno izbranimi vini rosé domačih vinarjev. V Café Centralu boste lahko uživali v izbranih rožnatih kreacijah: oradina pašteta na brusketi z rožnim limoninim gelom, tortica z mandljevim biskvitom, belo čokolado in vrtnicami ter osvežujoč koktejl Rose Portorose. Tudi Piran Art bo navdušil s svojo rožnato, po želji tudi vegansko, kulinariko – solata z rožnim kisom, testenine v kokosovo-rožni kremi, vrtnica in pistacija v sladoledu ter rožnati latte, vse skupaj pa bo dopolnil kozarec rožnega vina. Vaše brbončice bodo razveselili tudi vrtnično obarvani sladoledi sladolednega butika Mersii, v Vinoteki Hotela Piran pa boste lahko degustirali vrhunske roséje priznanih istrskih vinarjev.