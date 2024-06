Vrtno pohištvo: Trendi za poletje 2024

Letošnja sezona prinaša osvežene trende, ki združujejo slog, udobje in praktičnost. Ne glede na velikost vašega vrta ali terase, vam novi trendi v vrtnem pohištvu omogočajo, da ustvarite prostor, kjer se boste počutili udobno in stilsko dovršeno.

Ob opremljanju in kombiniranju pohištva z vrtom ne smemo pozabiti, da želimo ohraniti občutek bivanja na prostem, saj ta prispeva k večji sproščenosti. Izberimo vrtne garniture, ki se zlijejo z našim okoljem, mu dodajo pridih modernega in nas kar povabijo, da sedemo nanje. Izbira ustreznega materiala Pri izbiri vrtnega pohištva je pomembno upoštevati materiale, ki so trpežni in primerni za zunanje okolje. Aluminij, ratan, les in kovina ostajajo priljubljeni materiali, ki združujejo estetiko in funkcionalnost. Aluminijasto vrtno pohištvo je lahko lahkotno, a izjemno trpežno, primeren za vse vremenske pogoje. Ratan in poliratan sta idealna izbira za tiste, ki iščejo naraven videz s trajnostjo. Les, kot npr. tikovina ali akacija, pa prinaša toplino in rustikalni čar. Kovinsko pohištvo, kot je železo ali jeklo, pa je znano po svoji vzdržljivosti in elegantnosti.

Bela barva trend letošnjega poletja Bela barva prevladuje kot modni trend, ki osveži in poživi vaš zunanji prostor. Ne le, da dodaja svežino in eleganco, temveč tudi ustvarja občutek prostranosti in svetlobe, kar je še posebej zaželeno v manjših prostorih. V ponudbi podjetja Škerjanc lahko poleg belega vrtnega pohištva najdete tudi udobne in modne ležalnike za sproščujoče poletje.

Oblike in prilagodljivost Poleg materialov je pomembna tudi oblika vrtnega pohištva. Kvadratne mize so prostorsko varčne in primerne za manjše prostore, medtem ko okrogle mize omogočajo prilagodljivost pri postavitvi vrtnih stolov. Zložljivo pohištvo je odlična izbira za tiste, ki želijo večjo prilagodljivost in enostavno shranjevanje.

