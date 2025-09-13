Vrtovec ali Harej - kdo bo vodil NSi?

Na današnjem volilnem kongresu bo nekaj več kot 350 delegatov NSi odločalo, kateremu od kandidatov zaupati vodenje stranke za prihodnji dve leti in s tem tudi, kdo bo stranko popeljal na parlamentarne volitve prihodnje leto.
Na kongresu se bosta še pred glasovanjem oba kandidata predstavila. Jernej Vrtovec v svoji viziji stranke stavi na preboj NSi in prizadevanja za razvojno koalicijo, medtem ko Anton Harej poudarja tradicionalnost NSi na zapuščini njenega soustanovitelja Andreja Bajuka, vrednote osamosvojitvene vojne ter predvolilno koalicijo po vzoru pomladnih strank in Demosa.
Za favorita sicer velja Vrtovec, ki so mu podporo napovedali tako v posameznih pokrajinskih odborih kot strankinih zvezah, ima tudi podporo poslanske skupine. Tako bi bil kakršenkoli drugačen razplet kot Vrtovčeva zmaga precejšnje presenečenje.
Ob predsedniku stranke bodo volili še šest članov izvršilnega odbora ter po pet članov nadzornega odbora in razsodišča stranke.
Članstvo, zbrano v Polzeli, bo ob slovesu s čela stranke nagovoril tudi aktualni predsednik stranke in evropski poslanec Matej Tonin. Pričakovati je tudi nekaj pozdravnih nagovorov iz tujine.
Opozicijska stranka, ki v DZ trenutno šteje osem poslancev, se na volilni kongres podaja po junijski odločitvi, da jesenski programski kongres spremenijo v volilnega, pri čemer je sedanji predsednik Tonin sporočil, da se ne bo več potegoval za vodenje stranke, na čelu katere je od leta 2018.
