Vrtovec ali Harej - kdo bo vodil NSi?

Članstvo opozicijske stranke NSi bo v Polzeli odločalo o novem vodstvu. Kandidata za predsednika sta podpredsednik stranke Jernej Vrtovec in predsednik severnoprimorskega regionalnega odbora Anton Harej. Na kongresu, na katerem bo stranka obeležila tudi 25-letnico delovanja, se večinska podpora napoveduje Vrtovcu.

Na današnjem volilnem kongresu bo nekaj več kot 350 delegatov NSi odločalo, kateremu od kandidatov zaupati vodenje stranke za prihodnji dve leti in s tem tudi, kdo bo stranko popeljal na parlamentarne volitve prihodnje leto. Na kongresu se bosta še pred glasovanjem oba kandidata predstavila. Jernej Vrtovec v svoji viziji stranke stavi na preboj NSi in prizadevanja za razvojno koalicijo, medtem ko Anton Harej poudarja tradicionalnost NSi na zapuščini njenega soustanovitelja Andreja Bajuka, vrednote osamosvojitvene vojne ter predvolilno koalicijo po vzoru pomladnih strank in Demosa.

Anton Harej FOTO: Nova Slovenija icon-expand

Za favorita sicer velja Vrtovec, ki so mu podporo napovedali tako v posameznih pokrajinskih odborih kot strankinih zvezah, ima tudi podporo poslanske skupine. Tako bi bil kakršenkoli drugačen razplet kot Vrtovčeva zmaga precejšnje presenečenje. Ob predsedniku stranke bodo volili še šest članov izvršilnega odbora ter po pet članov nadzornega odbora in razsodišča stranke.

Jernej Vrtovec FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand