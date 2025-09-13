Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Vrtovec ali Harej - kdo bo vodil NSi?

Polzela, 13. 09. 2025 09.29 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
10

Članstvo opozicijske stranke NSi bo v Polzeli odločalo o novem vodstvu. Kandidata za predsednika sta podpredsednik stranke Jernej Vrtovec in predsednik severnoprimorskega regionalnega odbora Anton Harej. Na kongresu, na katerem bo stranka obeležila tudi 25-letnico delovanja, se večinska podpora napoveduje Vrtovcu.

Na današnjem volilnem kongresu bo nekaj več kot 350 delegatov NSi odločalo, kateremu od kandidatov zaupati vodenje stranke za prihodnji dve leti in s tem tudi, kdo bo stranko popeljal na parlamentarne volitve prihodnje leto.

Na kongresu se bosta še pred glasovanjem oba kandidata predstavila. Jernej Vrtovec v svoji viziji stranke stavi na preboj NSi in prizadevanja za razvojno koalicijo, medtem ko Anton Harej poudarja tradicionalnost NSi na zapuščini njenega soustanovitelja Andreja Bajuka, vrednote osamosvojitvene vojne ter predvolilno koalicijo po vzoru pomladnih strank in Demosa.

Anton Harej
Anton Harej FOTO: Nova Slovenija

Za favorita sicer velja Vrtovec, ki so mu podporo napovedali tako v posameznih pokrajinskih odborih kot strankinih zvezah, ima tudi podporo poslanske skupine. Tako bi bil kakršenkoli drugačen razplet kot Vrtovčeva zmaga precejšnje presenečenje.

Ob predsedniku stranke bodo volili še šest članov izvršilnega odbora ter po pet članov nadzornega odbora in razsodišča stranke.

Jernej Vrtovec
Jernej Vrtovec FOTO: Aljoša Kravanja

Članstvo, zbrano v Polzeli, bo ob slovesu s čela stranke nagovoril tudi aktualni predsednik stranke in evropski poslanec Matej Tonin. Pričakovati je tudi nekaj pozdravnih nagovorov iz tujine.

Opozicijska stranka, ki v DZ trenutno šteje osem poslancev, se na volilni kongres podaja po junijski odločitvi, da jesenski programski kongres spremenijo v volilnega, pri čemer je sedanji predsednik Tonin sporočil, da se ne bo več potegoval za vodenje stranke, na čelu katere je od leta 2018.

NSi kongres vodstvo
Naslednji članek

Ob svetovnem dnevu opozorili na pomen prve pomoči v času podnebnih sprememb

Naslednji članek

Vse bolj priljubljena presaditev las: kako poteka in koliko stane?

SORODNI ČLANKI

Na kolegiju predsednice DZ znova burno, poslanci NSi zapustili sejo

Harej pri kandidaturi za predsednika NSi stavi na tradicionalnost

Kaj razkriva denarni tok financiranja nekaterih vidnih članov NSi?

Na NSi letijo očitki o finančnih mahinacijah

Očitki glede dolgotrajne oskrbe: SDS in NSi v interpelacijo Maljevca

NSi razmišlja o novi interpelaciji Poklukarja, tokrat zaradi helikopterjev

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pacient2
13. 09. 2025 10.57
So to sploh kristjani?
ODGOVORI
0 0
Ricola Swiss
13. 09. 2025 10.57
Kdaj bo pa na Čebinah, spet kaj novega?
ODGOVORI
0 0
Aijn Prenn
13. 09. 2025 10.45
Opravili so veliko delo in ogromno prispevali k razvoju demokracije v Sloveniji. Ves ta trud jih je zelo upehal in utrudil. Prav je, da se malo spočijejo izven parlamenta. ;-))
ODGOVORI
0 0
borjac
13. 09. 2025 10.25
+2
Vrtovec ali Harej - kdo bo vodil NSi ??? , tisti za katerega se bo veliki vodja Janez Janša odločil !!!!
ODGOVORI
4 2
Pajo_36
13. 09. 2025 10.25
+2
Hahaha, tisit, ki se bo bolj priklonil tujemu kapitalu, katerega lastnik je sedaj Janez Janša. In to je Vrtovec, ki ga Janša drži v šahtu zaradi enih značilnosti, ki niso za v javnost...Janša mora imeti NSi na svoji strani in keš bo naredil vse...Klanjanje kapitalu, genocidu, ker procent je procent, anede Vrtovček? V kolikor boste pa začeli s kampanijami in akcijo proti Janši na desni, pa zagotovo zmagate, sicer mojega glasu nikoli ne boste imeli, ampak 75% folka JJ-a ne mara, od tega je okoli 35% fluidnih volilcev. simple as that !
ODGOVORI
4 2
Podlesničar
13. 09. 2025 10.18
+2
Bog jih bo vzel k sebi... RIP NSi
ODGOVORI
3 1
Betuul
13. 09. 2025 10.15
+3
Mogoče bo sds prevzel obe stranki ; ker tako ali tako ves čas neki cincajo
ODGOVORI
4 1
oježeš
13. 09. 2025 10.11
+0
Sem bil pa prepričan, da bo prva kandidatka Špeličeva. Ona je že navajena vodstva kot bivša direktorica Veterinarske uprave. Pa kar dovolj je glasna, čeprav ravno za združevanje ni.
ODGOVORI
2 2
2mt8
13. 09. 2025 10.09
+1
Z NSi je verjetno konec. Desni trojanski konj od Škrabca ne bo več v parlamentu.
ODGOVORI
2 1
Port__CN
13. 09. 2025 10.01
+1
Predstavnik severno Primorskega odreda .... haha !! prodajte stranko Ivanu ...tako kot je to storil----- CERAR in konec komedije
ODGOVORI
3 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256