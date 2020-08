Vrtovec: Druga cev karavanškega predora postaja realnost

Dars bo po Hajdinjakovih besedah zagotavljal in bdel nad tem, da bodo izvajalci delali v rokih, ki so predvideni. " Prav tako pa si želimo, da bo predor zgrajen znotraj pogodbene vrednosti, ki znaša 98,5 milijona evrov, za kar smo uspeli pridobiti tudi slabih osem milijonov evropskih sredstev, " je dodal.

V ministrovi družbi si je potek del ogledal tudi predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak . Izrazil je zadovoljstvo, da se je izkop začel. " Za nas ni sprejemljivo nikakršno odlašanje, ne za Dars, ne za državo, ne za uporabnike, ki se dnevno vozijo po predorski cevi in pogosto občutijo ozko grlo na prometni povezavi med Slovenijo in Avstrijo ," je poudaril.

" Danes je ne le velik dogodek za Slovenijo, ampak za celotno logistiko, tudi za sosednje države. Namreč že dolgo čakamo to našo drugo cev predora, medtem ko so Avstrijci že globoko v Karavankah ," je sklenil Vrtovec.

Vrtovec si želi, da bi pri projektu sodelovalo tudi čim več slovenskih podizvajalcev, o čemer se je "na kratko" pogovarjal tudi s Cengizovimi predstavniki. Turškemu gradbincu se je minister ob tem zahvalil, da je tudi v koronski krizi uspel zagotoviti delavce in vso mehanizacijo za gradnjo.

" Želim, da se dela opravljajo učinkovito, hitro, zlasti pa varno in da je poskrbljeno za varnost delavcev, ki prihajajo od daleč ," je ob ogledu gradbišča, kjer so v sredo začeli z izkopom druge cevi predora Karavanke, dejal minister Jernej Vrtovec .

"Prepričan sem, da bomo končali znotraj cene, ki smo jo dali, torej nekaj manj kot 100 milijonov evrov," pa je na vprašanja o morebitnih aneksih odvrnil član Cengizove uprave Asim Cengiz. Kot je dodal, so s potekom del na terenu zadovoljni. "Glede časovnice ste lahko kar mirni, dela namerava Cengiz končati pred letom 2025," je napovedal član uprave gradbinca.

Turški delavci so sicer na gradbišču prisotni od julija, trenutno jih je 43. Tekom same gradnje jih bo po Hajdinjakovih pojasnilih na gradbišču tudi do 150, ko bodo dela tekla 24 ur na dan. Kot je dodal, jim je izvajalec zagotovil, da bo spoštovana delovnopravna zakonodaja, ki velja v Sloveniji.

Do izkopa prihaja več kot dve leti in pol po tem, ko je Dars z razpisom začel iskati izvajalca del. Avstrijci so po pravnomočno sklenjenem postopku javnega naročanja izbranega izvajalca v delo uvedli septembra 2018, na slovenski strani pa je izbor zaradi pritožb neizbranih izvajalcev postal pravnomočen šele 22. januarja letos.

Skupna dolžina vzhodne cevi bo znašala slabih osem kilometrov, od tega bo slovenski del dolg 3,5 kilometra.