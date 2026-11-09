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Slovenija

Vrtovec KPK obtožil vpletanja v volilno kampanjo, Jaklin se ne umika

Ljubljana, 09. 11. 2026 20.49 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
Anže Božič
Damijan Jaklin

Šef Nove Slovenije Jernej Vrtovec se je ostro odzval na naše razkritje, da njegova desna roka na ministrstvu Damjan Jaklin po odločitvi KPK ne bi smel biti hkrati župan in državni sekretar. "KPK posega v predvolilno kampanjo. Resna institucija bi to naredila v ponedeljek po volitvah," je dejal prvak druge največje koalicijske stranke. Kaj na to odgovarjajo v KPK? In česa ne razumeta Vrtovec in Jaklin, kar je v podobnem primeru jasno Francu Kanglerju?

Po ugotovitvi KPK v primeru nezdružljivosti funkcij NSi Damjana Jaklina, kjer je komisija sledila svoji načelni politiki, se Jaklin ne umika. Ravno obratno, na odločitev, ki je menda še nima v rokah, se bo pritožil na upravno sodišče. V bran pa ga je vzel tudi njegov strankarski šef.

"Gospod Jaklin ima mojo podporo in kar se mu danes dogaja, en teden pred lokalnimi volitvami, je spolitizirana tema. Škoda, da KPK posega v volilno kampanjo. Za resnost funkcije in institucije bi bilo bolj primerno, da bi to naredili v ponedeljek po volitvah," je dejal Jernej Vrtovec.

"KPK se ne vpleta v volilno kampanjo. Primer, ki vas zanima, po katerem sprašujete, je komisija začela obravnavati julija letos, svojo odločitev v tej zadevi pa je senat sprejel 8. oktobra," je pojasnil Aleš Kocijan, namestnik predsednice KPK.

Jernej Vrtovec.
Jernej Vrtovec.
FOTO: Luka Kotnik

Pri čemer so prvaka krščanskih demokratov zmotili domnevni dvojni vatli komisije. Ta je namreč pred tremi leti na podlagi več sodnih postopkov zaostrila stališče glede nezdružljivosti. "Če je nekoč gospod Jaklin že lahko bil državni sekretar. Vmes se zakon ni spremenil. KPK ni tisti, ki lahko spreminja pravno prakso."

"Če bi imel kanček integritete, bi verjetno odstopil od kandidature. Je pa kopičenje očitno neko vodilo te koalicije. Recimo gospod Lotrič tudi rad kopiči funkcije. Eden od ministrov pa tudi zelo rad kopiči zlato pri sebi doma," je komentiral Dan Juvan iz Levice.

Kangler bi se odločil za eno funkcijo

Kar ni jasno Jaklinu in Vrtovcu, pa razume državni sekretar pri ministru Matozu Franc Kangler, ki v Mariboru kandidira na čelu občinske liste SDS. "Vem, da je to nezdružljivo. Odločil se bom za eno ali drugo funkcijo, odvisno, kdo bo župan ali županja," je zapisal.

"Od funkcionarja se pričakuje, da razume institut nezdružljivosti funkcij. Ker ta institut ima seveda svoj namen," medtem poudarja Kocijan.

Da bo v primeru izvolitve Katje Koren v Mariboru izgubil svojo državno sekretarko, razume tudi šef druge koalicijske partnerice. "Tako cenim skladen regionalen razvoj, sem rekel, da imam raje žrtev, da izgubim odlično državno sekretarko. In da Maribor dobi najboljšo županjo," je pred dnevi dejal Anže Logar.

Pred isto dilemo bi se sicer teoretično lahko znašla tudi Logar in njegov minister Tadej Ostrc, saj oba kandidirata za ljubljanska mestna svetnika in sta lahko izvoljena s preferenčnimi glasovi.

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KOMENTARJI14

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Primula1
09. 11. 2026 21.58
Kot da v ponedeljek pa bi odstopil?!
Odgovori
0 0
Tici 007
09. 11. 2026 21.27
Ta model res ni normalen. In to sploh ne skriva. Prevarant,da mu ni para.
Odgovori
+3
3 0
ReAnDa
09. 11. 2026 21.22
Pometaj pred svojim pragom.
Odgovori
-2
1 3
Omizje
09. 11. 2026 21.34
mu ne pomaga niti teološka izobrazba
Odgovori
+2
2 0
galeon
09. 11. 2026 21.17
Tud Vrtovec se vtika povsod in nikjer ni nič narejenega. Beeee.
Odgovori
+6
6 0
Tomaž Hacin
09. 11. 2026 21.15
Vrtovec je najbolj nesposoben minister vseh časo, njega kamorkoli postaviš, ne zna nič narediti in se pravilno odločiti. Logično je da ne smeš na dveh stolčkih sedeti, ker nisi učinkovit.
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+5
5 0
borjac
09. 11. 2026 21.18
Teolog Vrtovec je minister za promet ??? malo čudno se sliši , to je kot bi postavili Kordiša za Kardinala.
Odgovori
+5
5 0
Alan Ford SDS Butale
09. 11. 2026 21.15
NSi pošteni krščanarji ... kdor jim še verjame... podzemlje...
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+4
4 0
Ali63
09. 11. 2026 21.10
Vrtovec ne zna povedat dveh povezanih povedi. Smeji se kot lolek in zadnji del izjave jwme vedno: saj so v Svobodi tudi. B edni k.
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+3
3 0
sbštajerec
09. 11. 2026 21.10
Ko bandiitu drzi stango bandit do kdaj bomo gledali te plesaste fasiste
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+1
1 0
gost10
09. 11. 2026 21.08
V volilno kampanjo. A Vrtovec ve, da je on edini kandidat za župana v občini?
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+1
1 0
borjac
09. 11. 2026 21.06
Vrtovec predsednik NSi SI DOMIŠLJA , da če ONI V VLADI LAŽEJO ; da lahko LAŽE VSAK , ki je v njihovi ali sorodni stranki , ... so pač lažnivci !!!! in eden od njihovih lažnivcev Jaklin lahko laže in dela kar se mu zljubi , spoštovanje demokracije s strani NSi , SDS , Resnice , Lotriča .. se je izgubilo v HLEPENJU ZA OBLASTJO ZA VSAKO CENO.
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+3
3 0
Jurkec
09. 11. 2026 21.04
sama banda
Odgovori
+4
4 0
Bozjidar
09. 11. 2026 21.03
E,moj Vrtovec,lopovscina ti je pisana na kožo,v nedeljo pa cel dan pri maši
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+6
6 0
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