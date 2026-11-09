Vrtovec KPK obtožil vpletanja v volilno kampanjo, Jaklin se ne umika

Po ugotovitvi KPK v primeru nezdružljivosti funkcij NSi Damjana Jaklina, kjer je komisija sledila svoji načelni politiki, se Jaklin ne umika. Ravno obratno, na odločitev, ki je menda še nima v rokah, se bo pritožil na upravno sodišče. V bran pa ga je vzel tudi njegov strankarski šef. "Gospod Jaklin ima mojo podporo in kar se mu danes dogaja, en teden pred lokalnimi volitvami, je spolitizirana tema. Škoda, da KPK posega v volilno kampanjo. Za resnost funkcije in institucije bi bilo bolj primerno, da bi to naredili v ponedeljek po volitvah," je dejal Jernej Vrtovec. "KPK se ne vpleta v volilno kampanjo. Primer, ki vas zanima, po katerem sprašujete, je komisija začela obravnavati julija letos, svojo odločitev v tej zadevi pa je senat sprejel 8. oktobra," je pojasnil Aleš Kocijan, namestnik predsednice KPK.

Jernej Vrtovec. FOTO: Luka Kotnik

Pri čemer so prvaka krščanskih demokratov zmotili domnevni dvojni vatli komisije. Ta je namreč pred tremi leti na podlagi več sodnih postopkov zaostrila stališče glede nezdružljivosti. "Če je nekoč gospod Jaklin že lahko bil državni sekretar. Vmes se zakon ni spremenil. KPK ni tisti, ki lahko spreminja pravno prakso." "Če bi imel kanček integritete, bi verjetno odstopil od kandidature. Je pa kopičenje očitno neko vodilo te koalicije. Recimo gospod Lotrič tudi rad kopiči funkcije. Eden od ministrov pa tudi zelo rad kopiči zlato pri sebi doma," je komentiral Dan Juvan iz Levice.

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