Vrtovec kritizira Logarja in namiguje Hanu

V pogovoru je Jernej Vrtovec odgovoril na prereča vprašanja v zvezi z aferami, ki so se nabrale v "predvolilnem nahrbtniku" stranke Nova Slovenija. Stranko in sebe krčevito brani, ko je govora o aferah Knovs, Dars in finančni obvodih financiranja stranke.

Je res intenzivno lobiral, da bi bil izvoljen za predsednika stranke? Kdo na koga pritiska v zadevi Knovs ter zakaj ga moti, da zadevo obravnava Specialno državno tožilstvo? Je res pozabil, da je sodeloval v spornem dopisovanju z Matejem Toninom po nadzoru Knovs na Policiji? Zakaj ne vidi nič spornega v ugotovitvah komisije, da obstaja sum o obvodnem financiranju stranke? Pa politična kombinatorika? Bi sodeloval z Janezom Janšo? Kaj meni o Anžetu Logarju in predlaganemu tretjemu bloku?

Vrtovec je kritiziral tudi zdravstveno reformo, odgovarjal na očitke, da NSi želi privatizirati zdravstvo, ponovil, kako pomembna je izgradnja drugega bloka JEK in v katerem primeru bi od nje odstopil. Več v današnji oddaji 24UR.

Predsednik stranke Nova Slovenija pa je odgovarjal tudi na naših 10 hitrih vprašanj.