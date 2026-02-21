Naslovnica
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Vrtovec kritizira Logarja in namiguje Hanu

Ljubljana, 21. 02. 2026 07.00 pred 1 uro 1 min branja 16

Avtor:
Kaja Kobetič Mirko Vorkapić
Intervju z Jernejem Vrtovcem

Predsednik stranke Nova Slovenija Jernej Vrtovec je pred volitvami optimističen. Napoveduje dober volilni rezultat, govori o 15 poslancih skupne liste z SLS in Fokus, sodelovanja z Janezom Janšo pa v primeru zmage desnice na parlamentarnih volitvah ne izključuje, še več, meni, da bi lahko "čez breg" prišel tudi predsednik SD Matjaž Han.

V pogovoru je Jernej Vrtovec odgovoril na prereča vprašanja v zvezi z aferami, ki so se nabrale v "predvolilnem nahrbtniku" stranke Nova Slovenija. Stranko in sebe krčevito brani, ko je govora o aferah Knovs, Dars in finančni obvodih financiranja stranke. 

Je res intenzivno lobiral, da bi bil izvoljen za predsednika stranke? Kdo na koga pritiska v zadevi Knovs ter zakaj ga moti, da zadevo obravnava Specialno državno tožilstvo? Je res pozabil, da je sodeloval v spornem dopisovanju z Matejem Toninom po nadzoru Knovs na Policiji? Zakaj ne vidi nič spornega v ugotovitvah komisije, da obstaja sum o obvodnem financiranju stranke? Pa politična kombinatorika? Bi sodeloval z Janezom Janšo? Kaj meni o Anžetu Logarju in predlaganemu tretjemu bloku?

Vrtovec je kritiziral tudi zdravstveno reformo, odgovarjal na očitke, da NSi želi privatizirati zdravstvo, ponovil, kako pomembna je izgradnja drugega bloka JEK in v katerem primeru bi od nje odstopil. Več v današnji oddaji 24UR.

Predsednik stranke Nova Slovenija pa je odgovarjal tudi na naših 10 hitrih vprašanj.

jernej vrtovec intervju NSi volitve 2026
Jezna lepookica
21. 02. 2026 08.33
Vrtovec, ko bi ti vedu kako si negledljiv in neposlušljiv! Najbolj poleg Janeza, Žana, Anžeta pa une ženske s špegli Vida al kaj ....je
Odgovori
0 0
vicente
21. 02. 2026 08.31
ga ne vidim,razen na odpadu zgodovine
Odgovori
+2
2 0
Magadaskar
21. 02. 2026 08.28
Po Ljudmili in Mateju pravi mož na mestu in jih bom prvič volil. Skupaj v akcijo!
Odgovori
-2
0 2
simc167
21. 02. 2026 08.27
Najbolj ogaben ciničen nasmešek v sloveniji. Ogabnez pokvarjen
Odgovori
+1
4 3
neobremenjen_
21. 02. 2026 08.24
a ha ha ha ha, dej stari, pejt raj spet mal na barko. 😉
Odgovori
+0
3 3
Borec21
21. 02. 2026 08.19
V času covida je večina gospodarstva mirala vrniti pomoč ker so potem predobro delali vse ste zalil pa v javni sektie nič drugače kot sedaj golob sam pristop je bil bolj prikrit
Odgovori
-2
2 4
Petur
21. 02. 2026 08.18
zahrbtne hinavščine na pretek..ni mu verjeti niti že videno..edino za njegovo druščino po izobrazbi..kvazi..
Odgovori
+0
4 4
Pompozni
21. 02. 2026 08.16
Tokrat bo šel NSi najbrž po poti SNS.
Odgovori
+1
4 3
progresivnidaveknastanovanja
21. 02. 2026 08.13
navječji dj eb il ever. Ko se je elektrika zaradi špekulantov na trgu podražila za 100% je bil minister in njegov odgovor na to je bil, da če jim bo njihov dobavitelj podražil elektriko se bodo pa prestavili drugemu. Kot če bi se žito podražilo za 100% in bi rekel da če mu bo pek podražil kruh bo kupoval pa pri drugemu. Mislim da so prav vse kure pametnejše od njega. Ta bi moral dobit prepoved se pojavljat kjerkoli razen v kurniku.
Odgovori
+4
8 4
televizija2000
21. 02. 2026 08.09
Naslikaj se na soočenje na javni televiziji model
Odgovori
+3
6 3
Žmavc
21. 02. 2026 08.12
Saj se še bo. Umiri se. Do volitev je še daleč. Spij zdaj kafe v miru.
Odgovori
+1
4 3
proofreader
21. 02. 2026 08.05
Samo da ni Golob.
Odgovori
+0
8 8
Hugh_Mungus
21. 02. 2026 08.09
Če ti je pod golobom hudo, kako si šele pod Janezom trpel...
Odgovori
+3
7 4
FreedomMan
21. 02. 2026 08.01
Edina normalna in sposobna v Nsi je bila Ljudmila Novak
Odgovori
+0
8 8
Žmavc
21. 02. 2026 08.07
Haha! Hec!
Odgovori
+1
3 2
Borec21
21. 02. 2026 08.00
Vse več ljudi dela v službah, ki dohodka ne ustvarjajo na trgu, zato je breme za davkoplačevalce vse večje to pa ne pove...nobeden
Odgovori
+7
9 2
bibaleze
