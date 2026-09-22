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Slovenija

Vrtovec ne izključuje omejitve cen plina pozimi

Ljubljana, 22. 09. 2026 15.51 pred 13 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA Ne.M.
Plinovod

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se bo prihodnji teden sestal s slovenskimi dobavitelji zemeljskega plina, da bi se seznanil z obeti za prihajajoči zimsko sezono. Zaenkrat ne kaže, da bi se cene močno zvišale, se bo pa vlada po potrebi prilagodila in določila zgornjo ceno, je dejal minister.

Jernej Vrtovec
Jernej Vrtovec
FOTO: Luka Kotnik

"Najprej bomo od trgovcev s plinom zbrali informacije (...) kakšne bodo cene. Zaenkrat ne kaže, da bi cene zrasle," je na novinarsko vprašanje o morebitni podražitvi elektrike v prihodnjem obdobju ob robu odprtja sončne elektrarne Prapretno 2 in 3 v Prapretnem pri Hrastniku povedal minister. Še vedno je v formuli za izračun cen elektrike namreč upoštevana tudi cena plina, je pojasnil.

Kot je dejal, mu zagotavljajo, da se cene plina med letošnjo ogrevalno sezono "ne bodo zvišale v nedogled". "Se pa naslednji teden dobimo na sestankih s trgovci, da vidimo, kako bodo zastavili to zimo oz. kako se bomo potem mi prilagodili. Verjetno bo treba sprejeti tudi kakšno uredbo, ki bo blokirala zgornjo ceno," je napovedal.

Prejšnja vlada je ob izbruhu energetske krize po ruskem napadu na Ukrajino leta 2022 v več obdobjih omejila med drugim cene elektrike in plina za gospodinjski odjem, institucije in malo gospodarstvo. Država je medtem diverzificirala nabavne poti zemeljskega plina, med drugim je ponovno vzpostavljen uvoz iz Alžirije.

Kot je marca letos po izbruhu vojne ZDA z Irakom, ki je povzročila aktualno energetsko krizo, povedal takratni resorni minister Bojan Kumer, pri oskrbi z zemeljskim plinom vsaj v obdobju do naslednje zime ne glede cene ne glede zanesljivosti dobave ni pričakovati sprememb. Dobavitelji plina v Slovenijo imajo količine za celotno letošnje leto namreč že zakupljene, je dejal.

Vrtovec je danes glede rekordnih cen goriv poudaril, da je vlada že ukrepala in današnjo podražitev močno ublažila, ko je iz izračuna cene izločila biokomponento. Glede znižanja trošarin - ta je za dizel in kurilno olje na najnižji ravni, kot jo dopušča evropska uredba, nekaj prostora je še pri 95-oktanskem bencinu - je dejal, da čakajo soglasje EU za znižanje pod mejo iz direktive. Kdaj bi lahko bila odločitev znana, ne zna oceniti.

Dodal je, da zdaj prehajajo v drugo fazo ukrepanja - kako zaradi visokih cen goriva pomagati ljudem, zlasti ranljivim skupinam. "V naslednjih dneh bomo sedli tudi z nekaterimi ekonomisti, da se pogovorimo o tem," je napovedal.

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Rock8
22. 09. 2026 16.12
Nakladač
Odgovori
0 0
petb
22. 09. 2026 16.07
Kar se tiče energentov je predkratkim povedal, da je popolnoma nemočen. Zato naj ne obljublja, kot pred volitvami, potem pa nič od nič.
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