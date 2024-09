Vrtovec: Nihče ne sme biti tako aroganten, da poslancem ne poda pojasnil

V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili predsednika komisije za nadzor javnih financ Jerneja Vrtovca , ki je povedal, da so v petek dobili obvestilo ministrice, da se bo seje opravičila. "To je naredila že tretjič. Ministrica očitno noče odgovarjati na očitke, ne le na naše, temveč tudi na resne očitke računskega sodišča in Komisije za preprečevanje korupcije (KPK)," je prepričan.

Poslance NSi, ki so Emilijo Stojmenovo Duh čakali v dvorani, je njeno ravnanje osupnilo, ministrico za digitalno preobrazbo pa so pozvali, naj odstopi. Ta se je torej znova izognila zaslišanju pred komisijo za nadzor javnih financ, kjer bi morala pojasniti nakup 13.000 prenosnih računalnikov. Sta pa na vprašanja članov komisije odgovarjali predstavnici računskega sodišča, ki je posel nakupa računalnikov označilo kot negospodaren.

Čeprav seja zaradi neudeležbe koalicijskih poslancev in Stojmenove Duh ni bila sklepčna, so sejo sicer nadaljevali. Ministrica je prišla le do vrat sejne sobe, vanjo pa naposled ni vstopila. "Tu gre za načrtno norčevanje in izkrivljanje odgovornosti pred nadzornimi institucijami pravne države, kar računsko sodišče in komisija za preprečevanje korupcije zagotovo sta," je glede njenega ravnanja kritičen Vrtovec.

Poudaril je, da ima ministrica vse priložnosti ter da bi, če bi imela čisto vest, stopila pred poslance in pred računsko sodišče ter podala pojasnila na očitke. "Tu ne gre več le za računalnike, tu gre za to, da je treba računskemu sodišču pojasniti, kje prihaja do diskrepance. Ministrica namreč trdi, da je vse v redu, medtem pa je računsko sodišče dalo na mizo resne očitke," pravi Vrtovec, ki ob tem izpostavlja, da so zaradi podobnih mnenj računskega sodišča v preteklosti ministri tudi odstopali. "A očitno se Golobova vlada in celotna koalicija do odgovornih institucij obnašata zelo pišmeuhovsko."

Želi si, da bi ministrica v petek napako priznala

Ministrico so zaradi njenega ravnanja naposled pozvali k odstopu, predsednika vlade Roberta Goloba pa, naj jo razreši. "Ker se do državnega zbora in do računskega sodišča nihče, četudi je minister, ne sme tako pišmeuhovsko obnašati. Ne sme se obnašati tako arogantno, da ne pride pred državni zbor ter pojasni očitke," je jasen Vrtovec.

Dodaja, da bo na interpelaciji lahko ministrica nastopala sama: "Poslušali bomo neke zgodbice o uspehu, ki pa to niso." Po njegovem mnenju pa je ključno, da Stojmenova Duh odgovori na očitke, da so bili razpisi prirejeni, da je imel razpis ogromno pomanjkljivosti, pa tudi na ugotovitve KPK, ki je pri nakupu računalnikov zaznala korupcijska tveganja.

Vrtovec dodaja, da bi moral minister, pri katerem je so bili zaznani sumi korupcije, priti pred državni zbor in odgovarjati: "Včeraj so bile tam zbrane vse nadzorne institucije in ministrica bi zaradi tega morala priti na sejo."