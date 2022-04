Vrtovec o Emoniki: Projekt bo v celoti zaključen do leta 2025

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je predstavil projekt gradnje Potniškega centra Ljubljana. Kot je napovedal, se bo izgradnja začela v naslednjih tednih, projekt pa bo v celoti zaključen do leta 2025. Na območju železniške in avtobusne postaje v Ljubljani ne bo zrasel le nov potniški center, temveč tudi novi poslovni prostori, nakupovalno središče, stanovanja in hotel. "Naš glavni cilj je pomembno prispevati k dobremu počutju ljudi, ki živijo, delajo, nakupujejo in se sproščajo v Emoniki, hkrati pa poskrbeti, da bo projekt okoljsko odgovoren in trajnosten," je dejal predsednik uprave OTP banke Sándor Csány.

"Pri načrtovanju in izvedbi projekta se držimo načela, da ga izvedemo v najkrajšem možnem času, stroškovno učinkovito ter pregledno," je na predstavitvi projekta Emonika zatrdil infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Kot je dodal, je vlada izgradnjo Emonike uvrstila med prednostne strateške projekte, kar pomeni, da je investicija deležna hitrega postopka. "Potniški center bo igral pomembno vlogo pri doseganju cilja, da bi se čim več uporabnikov posluževalo javnega potniškega prometa. Predvideno je, da bodo vsa potrebna gradbena dovoljenja pridobljena do konca leta 2022, projekt kot celota pa bo zaključen v letu 2025," je napovedal minister.

Ministrstvo za infrastrukturo in Mestna občina Ljubljana sta marca podpisala protokol o nadaljnji izvedbi infrastrukturnih projektov v občini in sporazum glede urejanja območij železniških postaj v Ljubljani. Opredeljeno je bilo financiranje 11 projektov, s katerimi bodo med drugim uredili podvoze pod železnico, kot je tisti na Šmartinski cesti. Protokol o nadaljnji uresničitvi infrastrukturnih projektov na območju občine in sporazum o sofinanciranju pri nadgradnji objektov ob nadgradnji železniške infrastrukture na železniškem območju ljubljanskih postaj sta podpisala minister Jernej Vrtovec in ljubljanski župan Zoran Janković, med drugim pa določa delež sofinanciranja projektov od države in občine.

Vključeni so projekti gradnje podvozov in podhodov pod železnico, eden najpomembnejših pa je ureditev novega podvoza pod železnico na Dunajski cesti pri železniški postaji, s čimer se bo začela gradnja Emonike, predvidene nove glavne železniške in avtobusne postaje v Ljubljani. Vrtovec je napovedal, da se bodo prva pripravljalna dela za Emoniko začela že aprila.

Poleg potniškega centra še nakupovalno središče, stanovanja, hotel ... Na območju železniške in avtobusne postaje v Ljubljani ne bo zrasel le nov potniški center, temveč tudi novi poslovni prostori, nakupovalno središče, stanovanja in hotel.

