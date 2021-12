Vrtovec o projektih v Kranju: Aktivnosti lepo tečejo, kmalu bodo vidni rezultati

Kot sta izpostavila minister in župan, je sodelovanje med občino in ministrstvom ter Direkcijo RS za infrastrukturo zelo dobro. "Veliko je posluha za potrebe tretje največje slovenske občine in upam, da bomo še naprej deležni take pozornosti, kot smo jo doslej dobivali s strani ministrstva, ministra in njegove ekipe," je poudaril kranjski župan Matjaž Rakovec.

"Lahko rečem, da smo kar nekaj starih zapletenih stvari porinili naprej, recimo cesto Hotemaže – Britof in izvoz Kranj – sever. Vse aktivnosti lepo tečejo in kmalu bodo vidni tudi rezultati," pa je dejal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Kar se tiče ceste Hotemaže – Britof je povedal, da so zanjo pridobljena vsa dovoljenja, da bo v roku dveh tednov objavljen tudi javni razpis za izvajalca del in da bo gradnja stekla v začetku prihodnjega leta.

Še posebej pomemben projekt za Kranj in njegovo okolico pa bo izgradnja novega avtocestnega izhoda Kranj – sever, za katerega si občina prizadeva že več let. Kot je povedal župan, zgledno sodelujejo z Darsom, tako da je sedaj v pripravi dokumentacija, da bi do realizacije projekta prišlo še pred letom 2025. Z ministrom pa so se pogovarjali tudi o glavni vpadnici od Šenčurja in izgradnji štiripasovnice ter umeščanju severne obvoznice.