Vrtovec o koalicijski pogodbi: Izjemno dober tekst z močno vsebino

V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili predsednika NSi Jerneja Vrtovca. Na vprašanje, ali so bili na seji stranke kakšni pomisleki glede vsebine koalicijske pogodbe, je dejal, da "gre za izjemno dober tekst z močno vsebino in programskimi izhodišči". Po njegovih besedah v njem naslavljajo debirokratizacijo, dvig splošne blaginje za vse državljanke in državljane, decentralizacijo Slovenije in boj proti korupciji, klientelizmu in kriminalu. Glede SKOK-a (specilizirane tožilske enote za pregon korupcije) pa pravi, da je bistveno, da so politične stranke, ki bodo sodelovale, usklajene pri organiziranem in sistemskem pregonu kriminala in korupcije v Sloveniji. Ob tem zagotavlja, da bodo korupcijo preganjali tako na levem kot na desnem polu. "Drugače ne gre. Zakonodaja velja za vse enako in vedno sem bil pristaš tega, da se uporablja enake vatlja za vse," pravi. Glede kadrov in razrezov niso govorili, pravi Vrtovec, temveč je šlo le za vsebinsko usklajevanje. Po njegovih besedah je to tudi ključno, "kar definira našo skupno prihodnost". "Naši organi so to vsebino potrdili," pravi.

Gneča na avtocesti - kako bi jo reševal Vrtovec?

In kako komentira dolge zastoje, ki se vijejo na avtocestnem križu? Kako številne nesreče? "Prihajamo v neko čudno obdobje - zdi se, da tudi obstoječa vlada nagaja prihajajoči," meni. Sam sicer ocenjuje, da se je začelo na avtocestnem križu delati prepozno, tudi odprtje več gradbišč na celotnem avtocestnem križu pa označuje za napako.

"Kaj lahko naredimo? V koalicijski pogodbi je jasno zapisano, da se bodo dela izvajala tudi ponoči. Prihaja do tega, da ljudje trpijo v neznosni gneči. Kjer je to mogoče, naj se torej dela izvajajo tudi ponoči, ko je manj prometa, v prometnih konjicah pa naj se dela ustavijo," predlaga. Dodaja, da tudi prometna ureditev skozi zožanja niso urejena primerno, izjavo, da so za gneče krivi vozniki, pa označuje za smešno.

Tudi o preiskovalni komisiji in dolgotrajni oskrbi