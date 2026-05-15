Slovenija

Vrtovec o koalicijski pogodbi: Izjemno dober tekst z močno vsebino

Ljubljana, 15. 05. 2026 22.40 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Jernej Vrtovec

Poslanci najverjetnejše nove vlade iz SDS, NSi in Resnice (a brez Demokratov) so vložili zahtevo za parlamentarno preiskavo ravnanj agencije Sova in Policije v zadevi Black Cube. DZ naj ugotovi morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da sta bili Sova ter Policija zlorabljeni. To se je zgodilo na dan, ko so v NSi pričakovano sprjeli vstop v koalicijo in 4. Janševo vlado. S tem so sledili Demokratom. Kaj lahko pričakujemo? Kdo bodo ministri? Kaj bo z interventnim zakonom?

V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili predsednika NSi Jerneja Vrtovca. Na vprašanje, ali so bili na seji stranke kakšni pomisleki glede vsebine koalicijske pogodbe, je dejal, da "gre za izjemno dober tekst z močno vsebino in programskimi izhodišči". Po njegovih besedah v njem naslavljajo debirokratizacijo, dvig splošne blaginje za vse državljanke in državljane, decentralizacijo Slovenije in boj proti korupciji, klientelizmu in kriminalu.

Glede SKOK-a (specilizirane tožilske enote za pregon korupcije) pa pravi, da je bistveno, da so politične stranke, ki bodo sodelovale, usklajene pri organiziranem in sistemskem pregonu kriminala in korupcije v Sloveniji. Ob tem zagotavlja, da bodo korupcijo preganjali tako na levem kot na desnem polu. "Drugače ne gre. Zakonodaja velja za vse enako in vedno sem bil pristaš tega, da se uporablja enake vatlja za vse," pravi.

Glede kadrov in razrezov niso govorili, pravi Vrtovec, temveč je šlo le za vsebinsko usklajevanje. Po njegovih besedah je to tudi ključno, "kar definira našo skupno prihodnost". "Naši organi so to vsebino potrdili," pravi.

Gneča na avtocesti - kako bi jo reševal Vrtovec?

In kako komentira dolge zastoje, ki se vijejo na avtocestnem križu? Kako številne nesreče? "Prihajamo v neko čudno obdobje - zdi se, da tudi obstoječa vlada nagaja prihajajoči," meni. Sam sicer ocenjuje, da se je začelo na avtocestnem križu delati prepozno, tudi odprtje več gradbišč na celotnem avtocestnem križu pa označuje za napako.

"Kaj lahko naredimo? V koalicijski pogodbi je jasno zapisano, da se bodo dela izvajala tudi ponoči. Prihaja do tega, da ljudje trpijo v neznosni gneči. Kjer je to mogoče, naj se torej dela izvajajo tudi ponoči, ko je manj prometa, v prometnih konjicah pa naj se dela ustavijo," predlaga.

Dodaja, da tudi prometna ureditev skozi zožanja niso urejena primerno, izjavo, da so za gneče krivi vozniki, pa označuje za smešno. 

Tudi o preiskovalni komisiji in dolgotrajni oskrbi

Vrtovec je komentiral tudi napovedano parlamentarno preiskavo o zadevi Black Cube. Po njegovih besedah komisija ne bo preverjala le morebitnih zlorab Sove in Policije, temveč tudi vprašanje pretoka informacij do nevladnih organizacij in medijev. "Kako je lahko ena nevladna organizacija in dotični novinar sklicali novinarsko konferenco z informacijami, ki so jih imele očitno druge službe?" se sprašuje.

Omenil je tudi sum politične zlorabe Nacionalnega preiskovalnega urada in Generalne policijske uprave. "Del volilne kampanje je bil s to domnevno afero precej zaznamovan in prav je, da se o njem pogovorimo v okviru preiskovalne komisije v DZ," je prepričan.

Glede dolgotrajne oskrve pa pravi, da del rešitev za uporabnike prinaša njihov "interventni razvojni zakon". Pravi, da upokojenci, ki trenutno plačujejo odstotek za dolgotrajno oskrbo, čeprav po njegovi oceni večina upokojencev te storitve ne koristi, tega prispevka po novem ne bi več plačevali. "Plačujejo storitev, od katere nimajo nič. Zakon rešuje status upokojenca," pravi.

