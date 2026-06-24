Vrtovec: Odprtih delovišč na avtocestah je preveč

"Kar spremljamo ta trenutek na slovenskih avtocestah, je posledica neučinkovitega ravnanja uprave Darsa in tudi bivše vlade. Jaz sem minister dobrih 14 dni in skušam odpraviti v čim večji meri te posledice, da se bodo ljudje lažje gibali po Sloveniji," minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec dejal ob robu torkove seje občinskega sveta občine Vipava, kjer se je dotaknil napovedanega zaprtja hitre ceste čez Rebrnice. Tam je potrebna izgradnja protivetrne ograje: "To pričakuje gospodarstvo, to pričakujejo tudi ljudje. Apeliram na zdajšnjo upravo Darsa, da ta dela prilagodi," je poudaril.

Verjame, da bodo izvajalci učinkoviti in čim hitrejši, tudi pri odseku Postojna. "Danes sem z njimi govoril, bodo skrajšali dela skoraj zagotovo za 30 dni," je dejal Vrtovec.

"Imamo pa mi tukaj en sistemski problem, in sicer se je hkrati na celotnem avtocestnem križu odprlo preveč delovišč hkrati in sedaj prihajamo v to ključno turistično sezono. Če bo prometni kaos velikih dimenzij, bo pač moral nekdo tudi prevzemati kazensko in odškodninsko odgovornost," je bil kritičen minister.

Kje bodo dela potekala čez poletje? FOTO: POP TV

Sam pričakuje težave, saj bo v četrtek v Sloveniji praznik, začenjajo se počitnice ne le v Sloveniji, ampak tudi v tujini, zato bo gneča proti morju toliko večja. "Ne smemo kriviti ljudi, ampak tudi načrtovalce samih zapor, na primer ozkih prometnih pasov," je ponovil. V prihodnje bo načrtovanje delovišč in razpisov drugačno, je zagotovil. Kriterij za izbor izvajalcev ne bo več le cena, ampak tudi časovna dimenzija gradnje, načrtovana zapora, urejena pretočnost ter varnost.