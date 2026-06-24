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Slovenija

Vrtovec: Odprtih delovišč na avtocestah je preveč

24. 06. 2026 11.36 pred 56 minutami 2 min branja 40

Avtor:
T.H. STA
Kje bodo dela potekala čez poletje?

Na avtocestnem križu je po oceni ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca odprtih preveč delovišč hkrati. Izpostavil je, da prihajamo v ključno turistično sezono, in če bo prometni kaos velikih dimenzij, bo moral nekdo prevzeti tudi kazensko in odškodninsko odgovornost. Ministrstvo je Dars ob začetku poletne sezone pozvalo k več ukrepom.

"Kar spremljamo ta trenutek na slovenskih avtocestah, je posledica neučinkovitega ravnanja uprave Darsa in tudi bivše vlade. Jaz sem minister dobrih 14 dni in skušam odpraviti v čim večji meri te posledice, da se bodo ljudje lažje gibali po Sloveniji," minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec dejal ob robu torkove seje občinskega sveta občine Vipava, kjer se je dotaknil napovedanega zaprtja hitre ceste čez Rebrnice.

Tam je potrebna izgradnja protivetrne ograje: "To pričakuje gospodarstvo, to pričakujejo tudi ljudje. Apeliram na zdajšnjo upravo Darsa, da ta dela prilagodi," je poudaril.

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Verjame, da bodo izvajalci učinkoviti in čim hitrejši, tudi pri odseku Postojna. "Danes sem z njimi govoril, bodo skrajšali dela skoraj zagotovo za 30 dni," je dejal Vrtovec.

"Imamo pa mi tukaj en sistemski problem, in sicer se je hkrati na celotnem avtocestnem križu odprlo preveč delovišč hkrati in sedaj prihajamo v to ključno turistično sezono. Če bo prometni kaos velikih dimenzij, bo pač moral nekdo tudi prevzemati kazensko in odškodninsko odgovornost," je bil kritičen minister.

Kje bodo dela potekala čez poletje?
Kje bodo dela potekala čez poletje?
FOTO: POP TV

Sam pričakuje težave, saj bo v četrtek v Sloveniji praznik, začenjajo se počitnice ne le v Sloveniji, ampak tudi v tujini, zato bo gneča proti morju toliko večja. "Ne smemo kriviti ljudi, ampak tudi načrtovalce samih zapor, na primer ozkih prometnih pasov," je ponovil.

V prihodnje bo načrtovanje delovišč in razpisov drugačno, je zagotovil. Kriterij za izbor izvajalcev ne bo več le cena, ampak tudi časovna dimenzija gradnje, načrtovana zapora, urejena pretočnost ter varnost.

"Mi smo družbo Dars pozvali, naj ob začetku šolskih počitnic, ko bo veliko število vozil proti morju, sporoči Policiji, da okrepi svojo prisotnost na primorskem kraku avtoceste, zlasti pri Postojni. Pozvali smo tudi, da ima pripravljena intervencijska vozila, avtovleke za primere okvare tovornih vozil, kajti to lahko blokira celotno avtocesto do Ljubljane, pa tudi druga intervencijska vozila. Prav tako smo pozvali, da oskrbuje ljudi s pitno vodo," je dejal.

promet zastoji delovišča zapore

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KOMENTARJI40

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Slovener
24. 06. 2026 12.48
Alenkin slogan : več delovišč ko je odprto, večje je sito skozi katero priteka denar !
Odgovori
0 0
FERDO9
24. 06. 2026 12.46
TEOLOG, ti poznaš samo 10 božjih zapovedi, lopate pa še v roke ne znaš prijeti. Kaj se siliš tja, kjer veš, da si luzer na kvadrat. Aja zato, ker tem se pretakajo milijoni........
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+1
1 0
misekmali
24. 06. 2026 12.43
Vrtovec nima pojma 1.. V nočnem času ni ljudi na delovišču, prav tako ni v jutranjem času. Verjamem pa, da bodo dodatki na račun nočnega (ne)dela. Vrtovec nima pojma 2.. Govoril je, da ne bo dovolil dela na relaciji Lj-Vrhnika-Lj, saj sta na primorki že delovišči pri Postojni in Kozini. Slednje sploh ni bilo več aktualno, saj so tam bili že na koncu z deli in so odstranjavali zapore. Vrtovec nima pojma 3., zato bo še naslednja 3 leta brezsramno kazal s prstom na prejšnjo vlado.
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+1
1 0
Misika1967
24. 06. 2026 12.41
V 2 letih zaprtja drzave bi se lahko marsikaj naredilo. Zakaj se ni takrat nic delalo,sedaj pa pametni teolog dela se vecjo zmedo. Delavcev ni,premalo so placani. Samo nekaj pametovat naj vzame lopato v roke ce misli kaj delat.
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+3
3 0
MissYay
24. 06. 2026 12.39
Posledice golobovanja so vidne vsepovsod. Fantastična prihodnost, kot nam jo je zagotovil Golob, bo težko popravit, ampak butalci pri nas so še vedno navdušeni nad skakanjem v prazen bazen pretekla štiri leta.
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+3
4 1
Prototip
24. 06. 2026 12.42
Važno,da imamo obešeno palestinsko zastavo,,,,,
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+3
3 0
Primula1
24. 06. 2026 12.34
Ko teolog, ki nima minute delovne dobe v realnem sektorju, z gradbeno čelado na glavi, stoji ob cesti in pametuje, kako je treba delati, okoli njega pa so zbrani sekretarji in prestrašeni darsovci in gradbinci, me to spomni na prizore iz Severne Koreje, ko veliki ljubljeni vodja pametuje o vsem in vsakomur, ostali pa samo kimajo in si zapisujejo v blokce. Toliko o tem ministru.
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+0
5 5
Prototip
24. 06. 2026 12.33
Normalno da preveč,,,štajerci gredo čez najmanj 3,,pa do morja 3+ ure...namesto,da bi vso mehanizacijo in pešadijo napotili najprej na štajerko,potem Domžale in potem primorka,,je zdaj totalni kaos,,,vse razkopano naspol....
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+2
3 1
PuabloC
24. 06. 2026 12.33
Zakaj uprava DARS-a ne "odleti"? Zato, ker delajo po nareku politike, ki je seveda v spregi z gradbenimi lobiji, ki diktirajo tempo gradenj in prirejajo razpise. Jasno? Jasno.
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+2
4 2
PIKAPOLONICA1994
24. 06. 2026 12.27
...po njegovem ...sedaj so kolone še ponoči...adijo pamet
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+0
6 6
PIKAPOLONICA1994
24. 06. 2026 12.26
Uprava DARS....te ljudi bi moral pregledati in oceniti nekdo, ki je izven te naše države....ali so ali niso sposobni za vodenje take družbe.....naši jim dajejo samo potuho (politiki mislim)
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+6
7 1
anko46
24. 06. 2026 12.23
Prej se ni obnavljalo nekaj let nič. Njegova strnka je vodila Dars. Kam pa je denar šel namesto v obnove pa vsi vemo. Sedaj pa je težava ker je potrebno veliko obnoviti.
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+3
6 3
mali.mato
24. 06. 2026 12.46
Vsako leto se je obnavljalo!
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0 0
Tir1
24. 06. 2026 12.20
Minister je teolog in nima kaj dosti pojma o vzdrževanju cest in organizaciji gradbišč. Kaj bo naredil? Samo vrtel jezik? Zaradi jjega bi vse skupaj trajalo še dlje. Delavce je dal delati ponoči, čez dan jih pa ne bo, ker jih bo zmanjkalo. Naredili bodo manj kot prej. Ponoči delajo le 8 ur, imajo več prostih dni. Podnevi lahko delajo po 12 ur.
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+1
6 5
Tir1
24. 06. 2026 12.21
Tudi Bratušek ni imela kaj dosti pojma. Njo so gradbinci okrog prinašali. Njega pa lastna glava.
Odgovori
-4
2 6
misekmali
24. 06. 2026 12.19
Vrtovec je bil slab v fiziki. Če se dela, naj se dela po celotni trasi.
Odgovori
+1
6 5
Prototip
24. 06. 2026 12.34
Aja šivilja ima pojma o fiziki,,,hahaha..adijopamet
Odgovori
+1
5 4
Špica
24. 06. 2026 12.15
a to je sele zdaj pogruntal raje vrni denar za vinjete😡
Odgovori
+4
7 3
Tir1
24. 06. 2026 12.14
Ko je bil Covid, vaša vlada ni obnavljala nič.
Odgovori
+0
9 9
Prototip
24. 06. 2026 12.35
Ko so bile poplave,tudi golobni ni postavil niti ene hiše,,,
Odgovori
+3
5 2
Kritikizstajerske
24. 06. 2026 12.14
kaj pametuje naj nekaj naredi ce je bil tako glasen
Odgovori
+0
7 7
Prototip
24. 06. 2026 12.40
Težko bo naredil v enem mesecu,če so golob,šivilja in ribič ,bluzili 4 leta,,,
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+1
2 1
AleksanderS
24. 06. 2026 12.12
Zakljucijo naj odprte projekte cimprej ! in naj nadaljujejo z deli Oktobra. Upravo darsa pa takoj zamenjat in kazensko preganjat zavoljo teh nepremisljenih del sredi turisticne sezone
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+4
6 2
Pig Brother
24. 06. 2026 12.08
ja očitno je point biznis poleg sanacije...da se je odprlo tolko delovišč...kaj so pozimi pa jeseni delali?
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+5
5 0
jojojoc
24. 06. 2026 12.07
vsa nova dela. najprej asvaltirati tretji pas, nato obnavljati obstoječe pasove. Pa ne oba hkrati.
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+1
1 0
štajerc65
24. 06. 2026 12.07
Vrtovec to si zdaj pogruntal, kar vsi vemo že dolgo. Saj si minister, izdaj uredbo da se nekaj gradbišč zapre vsaj čez poletje. Ne vem kaj čakaš samo govorjenje ne pomaga dosti.
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+6
9 3
Vrag je odnesel šalo
24. 06. 2026 12.30
Spovedanec Vrtovec: “Hvaljen Jezus.” Duhovnik: “Vekomaj… no, kar povej. Upam, da nisi zamudil zaradi zastojev, ker potem bi moral še jaz v spoved.” Spovedanec V: “Pravzaprav… ja. Spet sem se razjezil na avtocesti. Kolona do obzorja, pa nobenega razloga.” Duhovnik: “Aha, klasični slovenski ritual. In si spet preklinjal ministrico šiviljo Spovedanec V: “Mogoče… malo… večkrat.” Duhovnik: “Večkrat? Če bi tvoje psovke merili v decibelih, bi ARSO razglasil rdeči alarm.” Spovedanec V: “Pa saj človek ne more drugače! Tri ure za 12 kilometrov!” Duhovnik: “Razumem. Ampak glej, ministrica ni čarovnik. Če bi bila, bi ti vsaj en pas teleportirala. No, da ne bova še midva ustvarila zastoja tukaj v spovednici…” Duhovnik: “Za pokoro zmoli dva rožna venca in en Oče naš. In če boš naslednjič spet stal v koloni, poskusi dihati… ne pa kričati, kot da vodiš prometno revolucijo.” Spovedanec V: “Bom poskusil… čeprav ne obljubim.” Duhovnik: “Dobro. Bog ti odpusti tvoje grehe. Pojdi v miru — in prosim, ne začni novega zastoja že na izhodu iz parkirišča.” Spovedanec V: “Bogu hvala.”
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+0
3 3
Hudi časi
24. 06. 2026 12.41
Če se gradbišče zapre, še ne pomeni, da se pretočnost poveča. Ker na eni strani je recimo še pesek in luknje za jaške, brez zaščitne ograde...
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0 0
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